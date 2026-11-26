El peso mexicano se depreció este miércoles, afectado por crecientes preocupaciones de un mayor endurecimiento monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) después de conocerse que la inflación en ese país se aceleró el mes pasado.

A nivel local, los inversionistas aguardan el informe trimestral del Banco de México (Banxico), previsto para el jueves, en busca de señales sobre las perspectivas de inflación, crecimiento y tasas de interés.

La moneda local cotizaba en 19.58 por dólar en la recta final de los negocios, con un deterioro del 1% frente a las 19.39 unidades del precio de referencia del martes, hilando su sexta jornada consecutiva de pérdidas.

Durante el día llegó a debilitarse hasta los 19.84, un nivel no visto desde abril del año pasado, a medida que los inversores deshacen operaciones de "carry trade", que han venido perdiendo atractivo para los inversionistas.

En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se disparó un 3.06%, a 71 MIL 422.95 puntos, su mayor ganancia diaria desde el 11 de junio, respaldada principalmente por un repunte de las compañías mineras.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años aumentó cuatro puntos base a un 9.28%. La tasa del instrumento a 20 años subió cinco puntos base, a un 9.83%.

AMP