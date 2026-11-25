Activistas denuncian que Ely vive en malas condiciones en el Zoológico de Aragón y que está “muy delicada” de sus cuatro patas. No obstante, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) afirma que la elefanta “recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente”.

El gobierno de la Ciudad de México compró a la elefanta a un circo en 2012. Durante siete años vivió Ely sola en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón.

En 2021, la organización Va Por Sus Derechos interpuso un amparo para que la elefanta de aproximadamente 41 años de edad pudiera ser trasladada a un santuario. Aunque esta petición fue rechazada por la Suprema Corte, sí ratificó otro amparo sobre la atención que recibe la Loxodonta africana.

Entre otras medidas, el gobierno de la capital introdujo a dos elefantas, Gipsy y Annie. Además, amplió el área en la que habitan. No obstante, activistas señalan que las condiciones en que vive Ely siguen siendo precarias y que el deterioro en su salud continúa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Activistas Denuncian Deterioro de Salud de Ely, Elefanta del Zoológico de Aragón

Al respecto, Diana Valencia, de la asociación Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, señaló a N+: “Hemos estado insistiendo en una evaluación por especialistas en elefantes sin conflicto de intereses; es decir, que sea del extranjero, un especialista en elefantes, que trabaje con elefantes cautivos en rehabilitación, recuperación y reubicación”.

El principal mal de Ely serían sus patas, que “El último dictamen que emitió el director ejecutivo del Santuario de Brasil determina que Ely lamentablemente está muy delicada de sus cuatro patas”, explicó a N+ Susana Rodríguez, directora de Va Por Sus Derechos. Y añadió: “No solo es un problema estético, no nos interesa la apariencia de Ely, nos interesa su salud”.

Gobierno de CDMX afirma que Ely recibe atención especializada

Al respecto, la Sedema emitió un comunicado donde aseguró que Ely “recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente, orientada a su bienestar y preservar su calidad de vida”. La Secretaría explicó que la elefanta llegó al Centro de Conservación con padecimientos crónicos y degenerativos tras haber pasado 25 años en un circo. Estos problemas de salud se suman a la avanzada edad de la elefanta.

“Estas afecciones están identificadas y reciben tratamientos específicos para controlar el dolor, favorecer su movilidad y procurar su bienestar. Debido a su condición, Ely presenta un desplazamiento lento”, se lee en el comunicado.

Además, el gobierno capitalino dio a conocer que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México habría dado por cumplida “la totalidad de las medidas ordenadas” en el amparo 1056/2021, relativas a la atención médico-veterinaria, la alimentación y las condiciones de vida de Ely.