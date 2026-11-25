Sigue abierta la inscripción al nuevo apoyo para mujeres Bienestar de 18 a 64 años de edad y debido a que es una oportunidad inmejorable para miles de personas en el Estado de México, acá te mostramos todos los que beneficios que vas a tener si haces tu registro en los días que quedan del mes de noviembre 2026.

En octubre pasado se abrió el registro Mujeres con Bienestar 2026 de 18 a 64 años y las autoridades tomaron la decisión de volver a abrir inscripciones este mes, por eso en una nota ya te dijimos qué módulos abren del 23 al 27 de noviembre 2026.

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¿Qué beneficios da el nuevo apoyo para Mujeres Bienestar de 18 a 64 años?

El programa para mujeres del que te hablamos es Clínica de Salud Bienestar Contigo, disponible para quienes viven en alguno de los 125 municipios del Estado de México. Como tal no da un apoyo económico, pero a cambio brinda todos estos beneficios para la salud:

Consultas médicas generales de primer nivel ilimitadas.

Procedimientos dentales del cuadro básico ilimitados.

Examen de la vista ilimitado.

Tres medicamentos del cuadro básico al mes.

Seis estudios de laboratorio del cuadro básico al año.

Lentes con graduación. Se dan dos por año.

Los estudios que van a estar disponibles en las Clínicas de Salud Bienestar Contigo son variados: Química sanguínea 6 elementos; Perfil básico; Biometría hemática; Examen general de orina; Prueba inmunológica de embarazo; Hemoglobina; Perfil diabético básico; Exudado faringeo; Grupo y RH; Urocultivo; Antígeno Prostático Específico (PSA); Tiempo de Protrombina (TP)/ Tiempo Parcial de Tromboplastina (TPT); Y. D. R. L.; Glucosa capilar; VIH; Papanicolau; Exudado vaginal; Cuantificación beta gonadotropina coriónica; Reacciones febriles y Coproparasitoscópico 3a muestra.

Todos les beneficios mostrados van a poder ser usados por cada beneficiaria y hasta tres personas cobeneficiarias. Eso significa que las derechohabientes pueden extenderle la ayuda a sus familiares o seres queridos.

Para hacer el registro a Clínica de Salud Bienestar Contigo, las mujeres deben cumplir con la edad de 18 a 64 años, residir en el Estado de México y cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar condición de pobreza.

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).

Los cobeneficiarios deberán presentar en módulos copia y original de su Acta de Nacimiento y CURP actualizada.

AO