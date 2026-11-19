A través de redes sociales se dio a conocer que dos programas de Bienestar abrieron la posibilidad de solicitar informes de registro vía WhatsApp, por eso acá te decimos cuánto da cada apoyo, los requisitos que piden para aplicar, cómo inscribirse y el número al que se puede mandar mensaje en noviembre 2026.

De forma inesperada varios programas sociales abrieron inscripciones recientemente, por eso en una nota ya te dijimos que módulos abren del 16 al 20 de noviembre 2026 para registrarse al nuevo apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 18 a 64 de edad.

¿Apoyos Bienestar abren registro por WhatsApp en noviembre 2026?

Como tal no es posible llenar una solicitud por este medio. Lo que sí es que las personas que desean inscribirse al programa Desde la Cuna y Mujeres Sanas Infancias Protegidas, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 5620307919, para recibir orientación con respecto al proceso de inscripción.

Recordemos que Desde la Cuna es para bebés de 0 a 3 años y 10 meses, que nacieron en la Ciudad de México. Mientras que Mujeres Sanas e Infancias Protegidas es para mujeres embarazadas que residen en la capital del país.

Requisitos y cómo inscribirse a los programas Bienestar 2026

Oficialmente no hay fechas de registro a ninguno de los dos apoyos, pero debido a que la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la CDMX busca hacer llegar el apoyo a quienes más lo necesitan, los requisitos, documentos y pasos para inscribirse a cada programa son estos:

Desde la Cuna

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño y tengan interés de recibir el apoyo.

Llenar la solicitud de incorporación al programa.

Que la niña o niño no tenga al momento de la inscripción al programa no más de 3 años, 10 meses .

Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la Beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

Copia del acta de nacimiento del menor.

Identificación con fotografía del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

La solicitud se llena a través de las visitas Casa por Casa , donde el equipo de la SEBIEN CDMX recorre diferentes zonas de la ciudad para realizar los registros.

El programa da un apoyo de 1,200 pesos bimestrales, que es entregado en una y en hasta seis ocasiones en un año.

Mujeres Sanas e Infancias Protegidas

Estar embarazada, preferentemente durante los primeros tres meses de gestación. En el caso de adolescentes , no se aplicará restricción alguna respecto al número de semanas de gestación al momento de la inscripción.

Llenar solicitud de incorporación al programa, la cual será proporcionada por personal operativo de la Dirección Ejecutiva para las Infancias.

Residir en la Ciudad de México.

No recibir otros apoyos de la misma naturaleza, o algún otro destinada a este grupo vulnerable.

Identificación con fotografía.

Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses a partir del ingreso al programa social.

Clave Única de Registro de Población (CURP), sólo en el caso de adolescentes embarazadas o que no se encuentre visible en la identificación oficial.

Documento que acredite las semanas de gravidez (certificado médico de embarazo, cartilla de salud, carnet de control prenatal o ultrasonido con fecha de gestación).

El programa da un apoyo de 1,200 pesos bimestrales, que es entregado en un máximo de hasta cuatro ocasiones.

Es importante que todas las personas que cumplen con los requisitos para hacer su registro a alguno de los programas del Bienestar, mande mensaje vía WhatsApp, pues ahí van a recibir la información necesario para que puedan inscribirse durante el mes de noviembre 2026.

AO