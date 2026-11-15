Reanudan Pensión Bienestar Adultos Mayores en Noviembre 2026: Estos Apellidos Cobran Primero

Luego de la suspensión del pago de Pensión Bienestar para Adultos Mayores, se reanuda la dispersión del mes de noviembre 2026 esta semana, con una de las entregas más importantes del año, pues es el pago correspondiente a las fiestas decembrinas. Por ello, te decimos qué letras y apellidos cobrarán primero los $6,400 pesos.

Como lo informó la Secretaría de Bienestar, luego de la difusión del calendario de pago correspondiente al último bimestre del 2026, durante este periodo se registrarían dos retrasos en los depósitos, de acuerdo con el orden que tradicionalmente lleva el proceso.

El primer desfase estuvo relacionado con las celebraciones de Día de Muertos, que dejaron un megapuente, el cierre de bancos, pero también el retraso del inicio de la dispersión hasta el martes 3 de noviembre 2026.

Ahora, se ha realizado una pausa en el calendario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, tras la cual se retomará la última entrega de las ministraciones del año; sin embargo, es importante señalar que esta está garantizada y que, para el pago del próximo año, no es necesario realizar alguna actualización del registro, a excepción de en los casos que hayan realizado cambio en su domicilio o medios de contacto.

¿Cuándo se reanuda el pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Tras la suspensión, los depósitos de este apoyo bienestar serán retomados a partir del martes 17 de noviembre y continuarán hasta el día 27 (con excepción del fin de semana). El orden que llevarán será el siguiente:

Letra M: Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026.

Letra N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.

Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.

Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.

¿Qué letras y apellidos cobran primero la Pensión Bienestar?

Tras reanudarse los pagos, la primera letra que cobrará la Pensión para Adultos Mayores el 17 y 18 de noviembre es la M.

Cabe recordar que la entrega se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios del programa social.

Los apellidos que recibirán primero esta dispersión son aquellos que inician con la letra M. A continuación te cpmpartimos ejemplo de algunos de los más populares en México:

• Martínez.

• Morales.

• Mendoza.

• Moreno.

• Méndez.

• Medina.

• Márquez.

• Mejía.

• Maldonado.

• Miranda.

• Muñoz.

• Molina.

• Montoya.

• Macías.

• Montiel.

• Munguía.

• Meza.

• Mora.

• Murillo.

• Mondragón.