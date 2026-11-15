Programas sociales

Reanudan Pensión Bienestar Adultos Mayores en Noviembre 2026: Estos Apellidos Cobran Primero

Conoce quiénes serán los primeros beneficiarios en cobrar el apoyo bienestar de $6,400 pesos antes de que termine el año

Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores en Noviembre 2026Tras una suspensión, se reaunda el pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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Reanudan Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores en Noviembre 2026: Letras y Apellidos que Cobran Primero | N+