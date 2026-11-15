Internacional

Irán Intensifica Ataques en Baréin para Dañar Bases de Estados Unidos

Los países del Golfo han sufrido miles de ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio de la guerra

BaréinIrán también lanzó drones contra Baréin el pasado viernes. Foto: Reuters.

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