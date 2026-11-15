Marchas en CDMX Hoy Domingo 15 de Noviembre de 2026: Calles con Posibles Bloqueos

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este domingo en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan una marcha, ocho concentraciones, dos rodadas motociclistas, tres rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

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Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

08:00 horas. Con Ganas de Vivir partirá del Monumento a la Revolución hacia el Hospital Juárez del Centro para realizar una colecta de materiales de curación destinados a pacientes oncológicos de escasos recursos.

10:00 horas. Caminando con la Sexta Interuniversitaria realizará un acopio de víveres, medicamentos y artículos en avenida Paseo de la Reforma 211, colonia Guerrero, en apoyo a la gira del EZLN.

11:00 horas. Generación Z marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo para manifestar su rechazo a la violencia y la inseguridad en el país, así como a disposiciones legales que considera restrictivas de la libertad de expresión.

11:00 horas. Colectiva Hilos realizará evento político-cultural en la Glorieta del Ahuehuete para visibilizar y denunciar la violencia de género.

16:00 horas. El Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial realizará una asamblea general en la Fuente de los Cántaros del Parque México para analizar los posibles cambios al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Miguel Hidalgo

12:00 horas. El colectivo "Protesta Divergente Palexico" realizará una kermés en la Casa del Lago de la UNAM para reunir víveres en apoyo a la gira del EZLN.

Milpa Alta

09:00 horas. La colectiva "Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl" realizará una "Mercadita Feminista" en la Plaza de San Antonio Tecómitl.

Tlalpan

10:00 horas. El Comité Técnico Evaluador Apartidista y Neutro se manifestará en el Instituto Nacional Electoral para exigir respeto a su autonomía e independencia.

Rodas ciclistas y motociclistas

07:00 horas. Azcapobike se reunirá en la calle Membrillo 83, colonia Nueva Santa María, para realizar una rodada con destino al Parque Ecoturístico Chimalhuache, en Chimalhuacán, Estado de México.

08:00 horas. Biciarte partirá del Centro Deportivo San José para realizar una rodada hacia San Andrés Mixquic y Santa Catarina Ayotzingo.

20:00 horas. Bikers Addicted CDMX realizará una reunión en la tienda Bodega Aurrera Alta Tensión, colonia Minas de Cristo de Álvaro Obregón para convocar a nuevos integrantes y fortalecer su club de motociclistas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de noviembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ