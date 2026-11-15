Marchas

Marchas en CDMX Hoy Domingo 15 de Noviembre de 2026: Calles con Posibles Bloqueos

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

Marchas CDMX Hoy 15 noviembre 2026En N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones en otros estados, así como de las noticias más importante del país y del mundo. Foto: Reuters.

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