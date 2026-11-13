Prepárate para 4 Marchas que Colapsarán Tráfico en CDMX: A Esta Hora Inician y Puntos de Partida

Las manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX) no paran. Este viernes, hay varias movilizaciones y el tráfico se verá afectado. Te informamos de dónde salen las cuatro marchas de hoy, 13 de noviembre de 2026, y a qué hora inician.

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¿Dónde son las marchas de hoy en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a los ciudadanos por las cuatro marchas de hoy en la CDMX, así que toma tus precauciones, sal con tiempo y evita el tráfico.

Para prevenir mayores contratiempos, es importante conocer con anticipación los puntos de partida y los horarios programados de estas concentraciones ciudadanas. A continuación, te damos los detalles.

Marcha en Tlalpan

A las 08:30 horas, el grupo Haciendo Comunidad en Tlalpan realizó una marcha que salió de las calles Cuarta Oriente y Primera Norte, en la colonia Isidro Fabela, al sur de la CDMX, con destino la Casa de Cultura de Tlalpan, ubicada en Camino Santa Teresa y Avenida Zacatépetl, en la colonia Bosque del Pedregal.

Los manifestantes protestaron contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, proyecto de planeación y coordinación metropolitana impulsado por la federación, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, que se encuentra en su fase de consulta pública, detalló la SSC.

Alternativa vial: Periférico Sur.

Marcha de La Comuna 4:20

A las 11:00 horas, el grupo La Comuna 4:20 realizó la denominada "caminata cannábica", movilización que salió de la estación Hidalgo del Metro CDMX, en Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, hacia la Plaza Cándido Mayo en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Lorenzo Boturini, en la colonia Obrera.

El colectivo marchó con la finalidad de seguir construyendo espacios de tolerancia cannábica, conocidos como comunas o puntos 4:20, en la Ciudad de México, por la regulación integral y el respeto a sus derechos humanos, así como para exigir el fin de la criminalización contra personas consumidoras, el derecho al autocultivo y el acceso a un mercado legal y seguro, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Alternativa vial: Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec y San Antonio Abad.

Marcha del CCH Vallejo

A las 12:00 horas, la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se concentró en la escultura “Los Bigotes”, ubicada en el Circuito Escolar e Investigación Científica, en Ciudad Universitaria, para marchar hacia la Torre de Rectoría en la Avenida Insurgentes, alcaldía Coyoacán.

Los estudiantes del CCH Vallejo se movilizaron hoy para exigir mayor seguridad y un alto a los grupos porriles tras los actos de violencia ocurridos el pasado martes en el exterior del plantel, por los que tres jóvenes resultaron lesionados, la escuela fue cerdada y se suspendieron las clases presenciales.

La SSC no descartó que los estudiantes bloqueen la vialidad en Insurgentes Sur a la altura de la Rectoría de la UNAM.

Alternativa vial: Avenida Revolución.

Marcha en Reforma

A las 16:00 horas, el grupo Furia No Binarie de Acción Revolucionaria marchará por Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz, a la altura de la calle Lieja 270, colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El colectivo realizará la caminata y velada de catrinas denominada “Seguimos luchando por nuestra identidad y nuestros derechos”, a tres años del fallecimiento del primer magistrade no binario en América Latina, para exigir que se investigue a fondo el contexto de discursos de odio y las amenazas previas que el jurista había denunciado, señalando omisiones en la investigación inicial y la falta de tipificación de crímenes de odio en Aguascalientes, donde ocurrieron los hechos, señaló la SSC.

Alternativa vial: Avenida Insurgentes y Circuito Interior.

Con información de N+.

RMT