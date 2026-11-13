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Prepárate para 4 Marchas que Colapsarán Tráfico en CDMX: A Esta Hora Inician y Puntos de Partida

Toma tus precauciones y evita el tráfico. Te decimos dónde son las manifestaciones de este viernes

Concentración de estudiantes del CCH Vallejo en CU para marcha de hoyConcentración de estudiantes del CCH Vallejo en CU para marcha de hoy, 13 de noviembre de 2026. Foto: N+

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Prepárate para el caos vial en CDMX: marchas en Tlalpan, Reforma y más. Descubre cómo afectarán tu ruta y toma precauciones. Detalles aquí.

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