UNAM Suspende Clases: ¿Hasta Cuándo Vuelven a las Aulas en el CCH Vallejo?

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo suspendió clases luego de un incidente registrado la noche del martes; aquí te decimos hasta cuándo volverán a las aulas los alumnos del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El 10 de noviembre, a las 19:20 horas, el CCH Vallejo “activó el protocolo de seguridad en las instalaciones del plantel, ante la presencia de grupos violentos ajenos a la Universidad, tanto en el interior como en el exterior”, indicaron las autoridades en un comunicado.

¿Qué pasó en el CCH Vallejo?

El CCH Vallejo suspendió clases luego de los hechos ocurridos en el exterior del plantel la noche del martes, por los que tres jóvenes resultaron lesionados, informaron las autoridades.

“Como medida preventiva y con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, se procedió al cierre de los accesos al plantel. Asimismo, se solicitó el apoyo de las autoridades de Seguridad Pública, que desplegaron patrullas en el exterior, sobre la avenida de los 100 Metros”, detalló el CCH Vallejo, ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México (CDMX).

Los jóvenes lesionados “recibieron atención médica y actualmente se encuentran acompañados de sus familiares”, subrayó la escuela de la UNAM.

“Una vez que se garantizaron las condiciones necesarias para proteger a la comunidad, a las 20:00 horas se inició el desalojo preventivo y ordenado de las instalaciones”, señaló el comunicado.

CCH Vallejo, sin clases a partir de hoy

Las clases presenciales están suspendidas en el CCH Vallejo desde hoy, 11 de noviembre de 2026, y hasta el próximo lunes, día feriado en México en el marco del aniversario 116 de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre.

Las autoridades del plantel de la UNAM pidieron a los maestros “establecer comunicación con sus grupos y mantener las actividades de enseñanza y aprendizaje a distancia durante los días 11, 12 y 13 de noviembre”.

Las actividades escolares presenciales se reanudarán hasta el martes, 17 de noviembre de 2026, señalaron las autoridades del CCH Vallejo.

“Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestra comunidad ante estas circunstancias. Asimismo, les exhortamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales del plantel”, puntualizaron las autoridades en el comunicado.

Con información de N+.

RMT