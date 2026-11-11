Educación

UNAM Suspende Clases: ¿Hasta Cuándo Vuelven a las Aulas en el CCH Vallejo?

Entérate qué pasó en el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México

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CCH Vallejo Suspende Actividades Presenciales tras Disturbios; Clases Serán a Distancia

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Tras un incidente en el CCH Vallejo, la UNAM suspende clases presenciales hasta la próxima semana. Infórmate sobre cómo seguir las actividades a distancia.

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UNAM Suspende Clases Hoy 11 de Noviembre 2026: ¿Hasta Cuándo Vuelven a las Aulas en el CCH Vallejo? | N+