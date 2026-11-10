Escuelas de Tamaulipas Podrán Cobrar Seguro por Daños de Lluvias; Declara SET

Las escuelas de Tamaulipas que sufran daños en aulas o equipamiento a consecuencia de las lluvias podrán recurrir al seguro contratado por la Secretaría de Educación; sin embargo, el proceso para recuperar los recursos y reponer los materiales podría tardar más de un año.

El subsecretario de Administración de la SET (Secretaría de Educación de Tamaulipas), Hugo Fonseca, explicó que cada plantel debe realizar un inventario detallado de los daños y de los bienes afectados.

'Es bien importante que las escuelas realicen el inventario correspondiente, por eso hablamos con los jefes, directores y supervisores para que inventarien todo lo que ellos adquieran, ya sea por parte del recurso de La Escuela es Nuestra o por parte de un donativo por un municipio o lo mismo que otorga la Secretaría, para nosotros poder aplicar lo más rápido posible el seguro' Hugo Fonseca Reyes, Subsecretario de Administración de la SET

El funcionario aseguró que la SET busca agilizar las gestiones para que las escuelas puedan recuperar sus materiales lo más pronto posible.

Recordó que recientemente se entregaron más de 43 millones de pesos para atender afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas hace dos años en Reynosa.

Aunque reconoció que es un trámite burocrático que puede ser bastante tardado, esperan hacerlo en menos de seis meses para que puedan tener los materiales correspondientes.