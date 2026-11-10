Educación

Escuelas de Tamaulipas Podrán Cobrar Seguro por Daños de Lluvias; Declara SET

Informó que el proceso para recuperar los recursos y reponer los materiales podría tardar más de un año

Escuelas de Tamaulipas Podrán Cobrar Seguro por Daños de Lluvias; Declara SETEscuelas de Tamaulipas Podrán Cobrar Seguro por Daños de Lluvias; Declara SET. Foto: N+

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La SET de Tamaulipas ofrece seguro para daños por lluvias en escuelas.

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