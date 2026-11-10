Protesta Sindical Deja sin Clases a Estudiantes de Secundaria en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos, la escuela secundaria y de bachilleres Miguel Alemán González fue tomada por docentes sindicalizados, lo que obligó a suspender las actividades escolares.

Dejando sin clases a decenas de estudiantes. Durante la madrugada fue cerrado portón principal del plantel, con cartulinas como parte de la manifestación.

Son los integrantes del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio, quienes mantienen tomadas las instalaciones.

A través de un comunicado la Dirección confirmó la suspensión de labores y explicó que la medida responde directamente a la ocupación de las instalaciones por parte del sindicato

Las autoridades educativas solicitaron a los alumnos, docentes y trabajadores mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización sobre la situación que prevalece en el plantel.

Agregaron que las actividades escolares se reanudarán con normalidad el día de mañana, miércoles 11 de noviembre, en los horarios habituales.