Educación

Protesta Sindical Deja sin Clases a Estudiantes de Secundaria en Coatzacoalcos

La ocupación del inmueble obligó a detener las actividades académicas; la dirección informó que el servicio se restablecerá el día de mañana

La escuela Miguel Alemán González en Coatzacoalcos fue tomada por docentes sindicalizados, suspendiendo clasesLa escuela Miguel Alemán González en Coatzacoalcos fue tomada por docentes sindicalizados, suspendiendo clases. Foto: N+

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Docentes sindicalizados toman la escuela Miguel Alemán González en Coatzacoalcos, dejando a estudiantes sin clases. Autoridades confirman reanudación de actividades el día de mañana.

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