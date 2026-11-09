Educación

¿Hay Clases Este Viernes 13 de Noviembre de 2026? Esto Dice la SEP

El calendario contempla una suspensión de labores docentes por el aniversario de la Revolución Mexicana

¿Hay Clases Este Viernes 13 de Noviembre de 2026? Esto Dice la SEPFoto: Cuartoscuro
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