¿Hay Clases Este Viernes 13 de Noviembre de 2026? Esto Dice la SEP

El viernes 13 de noviembre de 2026 ha generado dudas entre madres, padres de familia y estudiantes sobre si habrá clases en las escuelas de educación básica en México. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esa fecha está destinada al registro de calificaciones y no corresponde a un día festivo ni a una suspensión de labores docentes.

El calendario escolar 2026-2027, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que el viernes 13 se realizará el registro de calificaciones en los sistemas de control escolar, como parte del proceso de evaluación del primer periodo.

La SEP contempla 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Por ello es que el lunes 16 de noviembre sí habrá suspensión de labores docentes, con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario corresponde al 20 de noviembre.

Por esta razón, los estudiantes tendrán un fin de semana largo, que comenzará el sábado 14 y concluirá el lunes 16 de noviembre.

Además, el viernes 27 de noviembre tampoco habrá actividades escolares para los alumnos de educación básica, debido a la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que participan docentes y directivos.

Además, el calendario escolar establece que la comunicación de los resultados de evaluación correspondientes al primer periodo se realizará del 23 al 26 de noviembre de 2026.

Durante esas fechas, madres y padres de familia podrán consultar las calificaciones de los estudiantes, de acuerdo con los mecanismos y la organización de cada plantel educativo.

Para conocer posibles indicaciones particulares sobre las actividades escolares, las familias pueden consultar los avisos de las autoridades educativas de su entidad y el calendario oficial de la SEP.

PT