Primera Entrega de Calificaciones SEP Llega con Día Sin Clases en Noviembre 2026: Fechas

Inició noviembre de 2026 y este mes se realizará la primera entrega de boletas de calificaciones del ciclo escolar, por lo cual los alumnos podrán disfrutar de un día sin clases. Acá te traemos las fechas en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Empezando el mes, todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pudieron disfrutar de un mega puente de Día de Muertos, del 30 de octubre al 2 de noviembre, y en algunas escuelas el descanso se prolongará hasta el 3 de noviembre.

Sin embargo, los alumnos no tendrán que esperar mucho para tener otro fin de semana de cuatro días de descanso, gracias al registro de calificaciones y el día festivo por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estos son los Días sin Clases en Noviembre 2026

¿Cuándo se suspenden clases por boleta de calificaciones?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, no habrá clases el viernes 13 de noviembre debido a que los profesores de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria realizarán el primer registro de calificaciones del ciclo escolar.

De esta manera, los estudiantes de nivel básico tendrán un mega puente de cuatro días de descanso, debido a que se juntará con el feriado oficial del aniversario de la Revolución Mexicana, que se recorre al lunes 16 de noviembre.

Así, los alumnos deberán regresar a clases hasta el martes 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario de la SEP 2026-2027.

¿Cuándo es la primera entrega de calificaciones SEP?

Las primeras boletas de calificaciones del ciclo escolar se entregarán a los padres de familia del 23 al 26 de noviembre de 2026, sin embargo no se tiene contemplado que se suspendan las clases ninguno de estos días.

De cualquier forma, se recomienda a los papás, mamás y tutores mantenerse al pendiente de la información que les proporcionen las escuelas sobre el día exacto en el que se hará la entrega de las evaluaciones.

PPP