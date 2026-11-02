Educación

Primera Entrega de Calificaciones SEP Llega con Día Sin Clases en Noviembre 2026: Fechas

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de otro mega puente en noviembre 2026 por el registro de calificaciones

No Habrá Clases por Primera Entrega de Boleta de Calificaciones SEP en Noviembre 2026En noviembre se hará la primera entrega de calificaciones del ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro
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