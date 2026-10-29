Educación

Primer Mega Puente de Octubre-Noviembre 2026: ¿Quiénes Sí Tendrán 4 Días Sin Clases?

Este viernes arranca el mega puente y no hay clases hasta el 2 de noviembre para miles de alumnos en México

Inicia el primer mega puente de octubre-noviembre 2026 quiénes sí descansan 4 días en MéxicoLa suspensión de clases se junta con el festejo del Día de Muertos 2026. Foto: Cuartoscuro

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