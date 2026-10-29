Primer Mega Puente de Octubre-Noviembre 2026: ¿Quiénes Sí Tendrán 4 Días Sin Clases?

La semana es corta y aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) no brinda ningún día feriado por el Día de Muertos, a nivel escolar este viernes inicia el primer mega puente de octubre-noviembre 2026, por eso acá te decimos qué alumnos sí van a tener cuatro días sin clases en México.

Con respecto a si hay clases el 2 de noviembre, en una nota ya te dijimos si ese día es festivo y cómo se paga por trabajarlo. También te contamos qué dice la LFT con respecto al feriado por la celebración de Día de Muertos 2026, pues quizás es la fecha que más variaciones tiene año con año.

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¿Cuándo es el primer mega puente de octubre-noviembre 2026?

La suspensión de clases inicia este viernes 30 de octubre por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE) y se suma con el feriado del 2 de noviembre, día en que se suspenden las escuelas de todo el país, esto por decisión de los calendarios escolares de cada organización educativa.

El 2 de noviembre nadie tiene clases en México, pero el viernes 30 de octubre son solo algunos los alumnos que no acuden a las aulas. Eso significa que el mega puente de cuatro días de descanso lo gozan pocos estudiantes.

¿Quiénes sí tienen 4 días de descanso por el mega puente de octubre-noviembre 2026?

Los únicos alumnos que van a disfrutar del puente largo son los incorporados a la SEP, que realicen sus estudios en escuelas públicas o privadas de preescolar, primaria y secundaria. El resto de estudiantes sí tiene clases el viernes 30 de octubre, y por ende solo van a descansar el próximo lunes 2 de noviembre, en conmemoración al Día de Muertos.

Este el primer mega puente de octubre-noviembre, pues el segundo llega para alumnos de la SEP a mediados del onceavo mes, est porque se cruza el registro de calificaciones con el feriado de la Revolución Mexicana, que para este año se recorre para un lunes.

AO