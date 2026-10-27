Seguridad

Suspenden Clases y Cierran Pollerías y Tortillerías por Amenazas del Crimen en Guerrero

Un total de 11 localidades de Juan R. Escudero y Tecoanapa enfrentan desabasto de alimentos y problemas de movilidad ante las intimidaciones denunciadas por habitantes

Suspenden Clases y Cierran Pollerías y Tortillerías por Amenazas en GuerreroFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+