Suspenden Clases y Cierran Pollerías y Tortillerías por Amenazas del Crimen en Guerrero

El cierre de pollerías y tortillerías, la suspensión del transporte público y la interrupción de actividades escolares afectan a habitantes de 11 comunidades de Guerrero, ante presuntas amenazas atribuidas a grupos del crimen organizado en la región de la Costa Chica y zonas aledañas.

Las afectaciones se reportan en localidades de los municipios de Juan R. Escudero y Tecoanapa, donde comerciantes, transportistas y docentes han recibido presuntas intimidaciones que dificultan el desarrollo de las actividades cotidianas. De acuerdo con testimonios, la situación se agravó desde el viernes 23 de octubre de 2026.

En Juan R. Escudero, las comunidades señaladas son Tlayolapa, Michipa, El Puente y El Tabacal. En Tecoanapa, los reportes incluyen El Terrero, La Estrella, Chautipa, Rancho Viejo, San Martín, Ochoapa y La Providencia.

Habitantes señalaron que las amenazas contra transportistas incluyen advertencias de incendiar sus unidades si continúan trabajando. La suspensión de rutas ha dificultado los traslados, mientras que el cierre de establecimientos ha limitado el acceso a productos básicos como pollo y tortillas.

Los testimonios también refieren presiones contra comerciantes, incluidos presuntos cobros de piso, aunque las circunstancias de cada caso no han sido confirmadas de manera independiente por las autoridades.

En el ámbito educativo, el secretario de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, reconoció problemas de inseguridad en la región, pero señaló que la suspensión de clases identificada oficialmente correspondía a tres planteles de El Terrero: un preescolar, una primaria y una telesecundaria.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó el 20 de octubre que elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado mantenían un despliegue operativo en El Terrero, municipio de Juan R. Escudero.

Según el comunicado oficial, las corporaciones realizaban patrullajes terrestres y vigilancia en caminos rurales, particularmente en la ruta que comunica la cabecera municipal con El Terrero, con el objetivo de prevenir delitos, atender reportes ciudadanos y mantener presencia institucional.

El Gobierno estatal informó nuevamente el 25 de octubre que la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional continuaban con recorridos de seguridad en El Terrero y Tlayolapa.

PT