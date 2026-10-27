Deshielo de Glaciares Dolomitas Revela Arsenal de la Primera Guerra Mundial de Hace 100 Años

Municiones y bombas sin explotar de la Primera Guerra Mundial salieron a la luz al derretirse glaciares en los Dolomitas, informó el ejército italiano.

Los artefactos, que incluían proyectiles de artillería italianos y bombas de mortero francesas, fueron desactivados por la brigada Julia Alpine del ejército, mencionó un comunicado.

Las armas datan de la Guerra Blanca, una batalla entre el ejército austrohúngaro y las tropas italianas entre 1915 y 1918.

Un siglo después, excursionistas fueron los que informaron de varios avistamientos de bombas en el Canal San Bovo, en el valle del Primiero, al este del Trentino.

Los soldados llevaron a cabo entonces una operación de rastreo en esa zona y en otros lugares de gran altitud y glaciares de la región de Trentino-Alto Adige, en los Dolomitas.

El saldo fue de 250 explosivos, entre ellos 18 proyectiles de artillería italianos de 75 mm y 37 proyectiles de mortero Thevetot, un dispositivo de fabricación francesa que también se suministró al ejército real italiano durante la Primera Guerra Mundial.

Este tipo de descubrimientos no es la primera vez que ocurre, al emerger de los glaciares que se derriten.

Los expertos aseguran que, en los últimos años, al final de cada verano, “aparecen estos objetos peligrosos, y cada año su número es mayor”. Han permanecido conservados por el hielo durante más de 100 años. Algunos ya habían estallado, pero muchos otros no; por eso, al quedar al descubierto de nuevo, resultan peligrosos.

Algo similar ocurrió tras una operación en Szczecin, Polonia, para retirar y neutralizar una bomba aérea sin detonar de la Segunda Guerra Mundial.

A principios de septiembre, un agricultor polaco descubrió más de 700 objetos peligrosos de la Segunda Guerra Mundial mientras trabajaba en sus tierras.

HVI