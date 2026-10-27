Internacional

Deshielo de Glaciares Dolomitas Revela Arsenal de la Primera Guerra Mundial de Hace 100 Años

Las armas datan de la Guerra Blanca, una batalla entre el ejército austrohúngaro y las tropas italianas entre 1915 y 1918

Deshielo de Glaciares Dolomitas Revelan Arsenal de Municiones de la Primera Guerra Mundial Congeladas 100 AñosUn soldado italiano con las municiones encontradas. Foto: Julia Alpine brigade

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