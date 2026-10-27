Cáncer del Papa León XIV Cambia un Poco las Reglas del Juego, Dice Arzobispo Gallagher

El diagnóstico de cáncer del papa León XIV podría modificar la percepción sobre su pontificado y la manera en que el propio líder de la Iglesia católica afronta su función, afirmó este martes el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede.

Durante un encuentro con periodistas en la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, Gallagher consideró que la enfermedad cambia las expectativas que se habían generado alrededor del pontífice, elegido en 2025, a quien algunas personas llegaron a ver como un líder capaz de asumir grandes responsabilidades sin mostrar vulnerabilidad.

El funcionario vaticano señaló que, tras la prolongada enfermedad y muerte del papa Francisco, León XIV comenzó su pontificado con una intensa actividad.

"Existió la tentación de pensar que León era un 'Superman', un 'super-papa'...", expresó Gallagher al referirse a las expectativas que acompañaron al nuevo pontífice.

El arzobispo añadió que el diagnóstico recuerda que el papa enfrenta las mismas limitaciones humanas que otras personas.

"El hecho de que haya enfermado de la que es, en muchos sentidos, una de las enfermedades más comunes de nuestra época significa que es un pobre mortal como el resto de nosotros", declaró. También consideró que la situación podría cambiar tanto la manera en que los demás lo perciben como la forma en que él mismo se ve.

Gallagher reconoció que la operación tuvo un resultado favorable y que existen motivos para mantener el optimismo, aunque advirtió que el diagnóstico representa un cambio para el Vaticano y para el desarrollo del pontificado.

"Aunque la operación haya salido bien, y todo el mundo (diga) que hay motivos para un optimismo considerable, creo que, al mismo tiempo, cambia un poco las reglas del juego", afirmó.

Fue el pasado 13 de octubre cuando el Papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que se origina en las células glandulares, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El diagnóstico se confirmó durante la cirugía torácica a la que se sometió por la tarde en el Hospital Gemelli. Cuatro días después, el papa abandonó el hospital para regresar al Vaticano.

PT