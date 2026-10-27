Internacional

Cáncer del Papa León XIV Cambia un Poco las Reglas del Juego, Dice Arzobispo Gallagher

El funcionario del Vaticano señaló que la enfermedad recuerda la vulnerabilidad del pontífice, pese al optimismo tras su operación

"Cáncer del Papa León XIV Cambia un Poco las Reglas del Juego": Arzobispo GallagherFoto: Reuters
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