Internacional

Gran Jurado Se Niega a Procesar a Cassidy Hutchinson, Exasesora de la Casa Blanca

Republicanos la acusaron de mentir en su declaración sobre Trump el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes intentaron tomar el Capitolio

Gran Jurado Se Niega a Procesar a Cassidy Hutchinson, Exasesora de la Casa BlancaCassidy Hutchinson, exasesora de la Casa Blanca. Foto: Reuters

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