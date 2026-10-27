Gran Jurado Se Niega a Procesar a Cassidy Hutchinson, Exasesora de la Casa Blanca

Un gran jurado en Washington rechazó la solicitud de los fiscales de formular cargos contra Cassidy Hutchinson, indicaron a la agencia AP fuentes vinculadas al caso que hablaron bajo condición de anonimato. Se trata del revés más reciente en los esfuerzos del Departamento de Justicia por convencer a los miembros de los grandes jurados en la capital del país de que procedan con casos políticamente delicados.

Aunque los detalles de las acusaciones presentadas por los fiscales contra Hutchinson no quedaron claros de inmediato, la agencia AP afirma que se le habría querido juzgar por su declaración sobre el comportamiento de Donald Trump durante la fallida toma del Capitolio. Legisladores republicanos la habían acusado previamente de mentir bajo juramento durante su testimonio en 2022.

El 6 de enero del 2021, una turba irrumpió en el Capitolio en el intento de detener la certificación de la victoria de Joe Biden. En aquel entonces, Cassidy Hutchinson era exasistente del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

La exasesora declaró ante el comité que Trump enfureció al saber que sus simpatizantes habían sido detenidos en los controles de seguridad por llevar armas. Hutchinson dijo que escuchó a Trump decir algo semejante a: “Me importa un carajo que lleven armas. No están aquí para hacerme daño. ¡Quiten de una puta vez los detectores de metales! Dejen pasar a mi gente”.

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El intento del Departamento de Justicia por imputar a Hutchinson no sería un hecho aislado. A pocos días de las elecciones intermedias, también se ha llevado a cabo un nuevo intento de procesar al exdirector del FBI, James Comey. A esto se debe añadir el cateo que realizaron agentes federales en la residencia de Ilhan Omar, congresista demócrata por Minnesota, a quien los republicanos acusan de haber alterado su acta de nacimiento.

La congresista demócrata denunció que los agentes revisaron la casa durante cuatro o cinco horas e incautaron 17 objetos, entre los que sobresalen teléfonos, libretas y un libro infantil en idioma somalí. La demócrata ha rechazado haber realizado un fraude migratorio cuando llegó a los Estados Unidos a los 12 años.

En una entrevista con MS NOW, la política ironizó: “Supondría un enorme esfuerzo imputar a una niña de 12 años por haber conspirado de forma tan ingeniosa para defraudar a los servicios de inmigración con el fin de entrar en Estados Unidos. Estoy segura de que hay muchos niños de 12 años muy inteligentes, pero eso me parece ir demasiado lejos”.

En el caso de Cassidy Hutchinson, legisladores de ambos partidos habían instado al Departamento de Justicia a abandonar la investigación. El senador republicano Bill Cassidy, por ejemplo, calificó la situación como un acto de “guerra jurídica” por parte de la Casa Blanca.