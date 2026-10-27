Embajador de EUA y Canciller de Cuba Chocan en la ONU: 'Usted es un Mentiroso'

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, protagonizaron un intercambio de gritos el martes en el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, durante el debate sobre la resolución anual que condena el embargo económico estadounidense contra la isla. La presidencia de la Asamblea suspendió brevemente la sesión.

De acuerdo con las agencias AFP y AP, el cruce comenzó poco después de que Waltz subiera al podio para argumentar en contra de respaldar la resolución. Mientras detallaba lo que describió como años de corrupción del gobierno cubano, integrantes de la delegación de Cuba, entre ellos Rodríguez, golpearon su mesa y gritaron para pedir una cuestión de orden. Después, mientras funcionarios de la ONU intentaban bajar el tono, Rodríguez caminó por el pasillo hasta el frente de la sala y le gritó a Waltz que era un mentiroso. Waltz le advirtió que estaba en Estados Unidos y que debía retroceder.

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AFP recogió que el embajador estadounidense se dirigió así al jefe de la diplomacia cubana:

"Esto son las Naciones Unidas. No es su dictadura comunista. No puede silenciarme".

"Usted es un mentiroso", respondió Rodríguez.

En publicaciones en la red social X, acompañadas de dos videos, Waltz afirmó que uno de los diplomáticos del régimen cubano intentó intimidar al personal de la ONU para que le cortaran los micrófonos mientras él exponía ante la Asamblea. Sostuvo que, cuando un diplomático estadounidense se dio cuenta de lo que ocurría, ese mismo integrante de la delegación cubana intentó intimidarlo a él también.

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El embajador aseguró además que el régimen de Castro se ha enriquecido a costa del pueblo cubano con autos de lujo, relojes caros y un resort en una isla privada. Afirmó que, cuando compartió esa información, personas a las que describió como matones del régimen irrumpieron en el escenario para interrumpir su discurso. Waltz concluyó que en Cuba pueden intimidar a su propia gente, pero que lo piensen dos veces antes de intentarlo en Estados Unidos.

El enfrentamiento es el más reciente entre ambos países por la campaña económica del gobierno del presidente Donald Trump, que busca forzar cambios en el sistema político cubano. A finales de enero, Trump anunció que impondría aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Según AP, la medida dejó a la isla sin combustible y provocó apagones generalizados que afectan actividades básicas como cocinar, el suministro de agua y los servicios de internet y telefonía.

Una semana antes, Waltz tuvo una interacción similar con su homólogo cubano, Ernesto Soberón Guzmán, fuera de un panel organizado por Estados Unidos con disidentes cubanos y exprisioneros de la isla. Waltz y otros funcionarios estadounidenses han usado estos actos y reuniones en la ONU para intentar persuadir a los Estados miembros de votar el miércoles en contra de la resolución.

En los últimos 34 años, la resolución ha recibido un apoyo abrumador. El año pasado, la votación fue de 165 a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Argentina, Ucrania y Hungría se opusieron por primera vez. Estas resoluciones no son jurídicamente vinculantes, pero reflejan la opinión mundial.

CT