Internacional

Embajador de EUA y Canciller de Cuba Chocan en la ONU: 'Usted es un Mentiroso'

El representante estadounidense acusó a diplomáticos cubanos de intentar cortarle el micrófono

Embajador de EUA y Canciller de Cuba Chocan en la ONU: 'Usted es un Mentiroso'El ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez en conferencia de prensa. Foto: AP / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+