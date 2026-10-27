Elecciones en Israel 2026: Netanyahu Estaría Empatado con Oposición, según Sondeos

Han cerrado las urnas en Israel y el resultado puede definir el curso de Medio Oriente. Te explicamos qué se disputa en estas elecciones.

Israel tiene un sistema parlamentario donde las alianzas entre partidos definen los rostros del ejecutivo. Benjamin Netanyahu y su partido Likud han llegado desgastados a las elecciones después de tres años de guerras.

La permanencia del primer ministro ha dependido en buena medida de la alianza con la comunidad ultraortodoxa, que cuenta con prerrogativas cada vez más criticadas por el grueso de la población israelí. Este grupo exentaba el servicio militar desde la fundación de Israel y cuenta con ayudas a las que no tienen acceso el resto de los habitantes.

La alianza que permite a Netanyahu mantenerse en el gobierno es cada vez más costosa, mientras que en la izquierda ganan peso las listas de candidatos árabes.