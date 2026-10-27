Internacional

Elecciones en Israel 2026: Netanyahu Estaría Empatado con Oposición, según Sondeos

Los últimos sondeos apuntan a que Netanyahu estaría empatado con la oposición, después de que proyecciones anteriores habían señalado una ligera ventaja

Un simpatizante reacciona ante las encuestas a pie de urna sosteniendo carteles que muestran al primer ministro israelí. Foto: ReutersUn simpatizante reacciona ante las encuestas a pie de urna sosteniendo carteles que muestran al primer ministro israelí. Foto: Reuters
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