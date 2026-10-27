Israel Vota para Decidir Si Netanyahu Sigue Gobernando Luego de 3 Años de Guerra

Un Israel profundamente dividido comenzó a votar este martes por primera vez desde los ataques del movimiento islamista Hamás del 7 de octubre de 2023, en unas elecciones que servirán como veredicto sobre el giro del país a la derecha bajo el mando del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La votación se celebra a la sombra de los tres años de guerras regionales desatadas por los ataques, con cuestionamientos sobre la respuesta del país y con la seguridad como tema central de la campaña.

Las urnas abrieron a las 07:00 (23:00 horas del lunes en CDMX) y cerrarán a las 22:00 (14:00 horas del martes en CDMX).

Podrán votar unas 7.3 millones de personas, con más de un millón de jóvenes que sufragarán por primera vez. Los sondeos indican que estos se identifican mayoritariamente como de centroderecha o derecha.

Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3.25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

Algunos votantes ya han acudido a la urnas: el pasado 15 de octubre lo hicieron los miembros de las misiones diplomáticas en el exterior y, desde el día 21, los soldados en activo del Ejército.

Dado que a los israelíes en el extranjero no se les permite el voto a distancia, la ONG estadounidense AID Coalition, al frente de la iniciativa Fly&Vote que facilita el regreso de los israelíes para votar, estima que al menos 67 mil han vuelto para ejercer su derecho al voto, la mayoría desde Europa y Estados Unidos.

La elección se realiza en momentos en que Israel parece cada vez más aislado en el escenario mundial tras su devastadora campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como un giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso.

Las últimas encuestas muestran a Netanyahu, el primer ministro más longevo del país, codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, un novato político y exjefe militar cuyo talante tranquilo parece la antítesis de Netanyahu.

"Creo que es una de las elecciones más importantes en la historia del Estado de Israel", comentó a la AFP Uriel Brandler, un agente inmobiliario de 58 años, en Jerusalén la víspera de la votación.

"El país definitivamente necesita un cambio para mejor en todos los aspectos", añadió.

Netanyahu, líder del derechista Likud, acude a los comicios apoyado por las formaciones judías ultraortodoxas y los ultranacionalistas, a los que ponen rostro los ministros supremacistas y colonos de su Ejecutivo: Bezalel Smotrich de Finanzas; e Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional.

El bloque de Eisenkot, al frente del partido de centro-derecha Yashar! (¡Recto!), lo conforman el partido de derecha Beyajad (Juntos), de Naftali Bénet y Yair Lapid; Israel Beitenu (Israel, Nuestro Hogar) del derechista Avigdor Líberman; y Los Demócratas, del centro-izquierda de Yair Golán.

Las últimas encuestas otorgan entre 14 y 16 escaños a los partidos árabes (la Lista Conjunta formada por Jadash, Taal y Balad; y Raam) y solo una de ellas da escaños (4) a un nuevo partido pro-opositor: Los Reservistas-Bloque Económico.

En torno a un 20 % de la población de Israel (de un total de 10.3 millones) son "árabes israelíes", palestinos con ciudadanía israelí descendientes de quienes no huyeron o fueron expulsados tras la guerra que precedió a la creación del Estado.

Netanyahu, de 77 años, ha sido primer ministro de Israel por 19 años no continuos.

El hábil operador político centró su campaña en sus credenciales de seguridad, al destacar su relación cercana con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Después del 7 de octubre, Netanyahu lanzó varias guerras que dejaron a Gaza en escombros, Israel ocupó el sur de Líbano y bombardeó a su archirrival Irán con apoyo estadounidense.

En casa, los israelíes han sido bombardeados por Irán, Hamás, el movimiento libanés Hezbolá y los combatientes hutíes de Yemen.

Zipporah Bennett, una jubilada de 85 años, dijo que votaría por Netanyahu "porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles".

"Tiene todo el apoyo del gobierno estadounidense", comentó, y "creo que es un hombre sin miedo de actuar".

Netanyahu volvió al poder en diciembre de 2022, en una coalición que incluye a la extrema derecha ultranacionalista, cuya influencia se ha disparado.

La oposición ha fustigado el ingreso de partidos ultraortodoxos que luchan por mantener a los estudiantes judíos religiosos fuera del ejército, el cual está urgido de personal.

Una de las mayores críticas contra Netanyahu es su incapacidad de asumir la responsabilidad de los ataques del 7 de octubre, la jornada más mortal en la historia del país.

Eisenkot, de 66 años, prometió instalar una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que propiciaron los ataques, algo que el gobierno de Netanyahu ha evitado.

El exjefe militar y su partido Yashar encabeza un bloque informal de partidos que van de la derecha a la centroizquierda.

Eisenkot se opone a la creación de un Estado palestino y apoya los asentamientos israelíes, pero prometió contener la violencia de los colonos en Cisjordania.

Con todo ello está en juego el destino de un país cuyas políticas y liderazgo están siendo objeto de rechazo por parte de aliados tradicionales. Desde el ataque de Hamás de 2023, Israel se ha encontrado cada vez más aislado por su conducta en la Franja de Gaza y en Cisjordania, donde se ha intensificado la violencia de colonos judíos. El apoyo público entre los estadounidenses se ha desplomado y socios firmes en Europa y en otros lugares han impuesto sanciones a Israel en los últimos meses.

Para los israelíes, las elecciones representan una oportunidad de trazar el rumbo del país después del turbulento mandato de cuatro años de Netanyahu.

Los partidarios de Netanyahu lo ven como una mano firme y un consumado estadista que, según creen, ha guiado a Israel con éxito a través de múltiples guerras. Consideran que está protegiendo la identidad judía de Israel, al tiempo que mantiene a raya lo que ven como un poder judicial intervencionista.

Sus detractores israelíes lo ven como un líder divisivo que, acosado por un juicio por corrupción en curso, prolongó la guerra en Gaza y la crisis de rehenes del 7 de octubre por razones políticas. Sostienen que está socavando el poder judicial independiente del país y debilitando sus cimientos democráticos. También lo acusan de apuntalar un sistema que ha permitido que judíos ultraortodoxos eviten el alistamiento en el servicio militar obligatorio de Israel.

Ni Eisenkot ni Netanyahu han dicho públicamente que se aliarán con listas de partidos de mayoría árabe, que representan 21% de la población israelí, y que podrían decidir quién encabezará el próximo gobierno si los resultados son estrechos.

Los resultados finales podrían tardar varios días en conocerse, y es poco probable que un solo partido se acerque a los 61 escaños necesarios para lograr una mayoría en el Parlamento (Kneset) de 120 miembros.

Armar una coalición podría tardar semanas o meses, y podría haber una nueva votación si fracasan las negociaciones.

ASJ