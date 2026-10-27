¿Cómo Consultar los Resultados de la Beca Escuelas Particulares 2026? Requisitos y Link SECTI

Los estudiantes que aplicaron al programa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México para la exención total o parcial de la colegiatura para el ciclo escolar 2026-2027 ya pueden consultar los Resultados de la Beca para Escuelas Particulares del Edomex en 2026.

De acuerdo con las reglas de operación de la Beca pueden aplicar estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato , licenciatura, especialidad, maestría y doctorado inscritos en escuelas particulares incorporadas a la SECTI.

Luego de que el Comité de Selección y Asignación de Becas evaluó las solicitudes, los aspirantes que solicitaron el apoyo podrán consultar los resultados entre el 26 y 30 de octubre de 2026.

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¿Dónde consultar los resultados de la Beca para Escuelas Particulares 2026?

De modo que los resultados y folios aceptados para la exención total o parcial del pago de la colegiatura de estudiantes de escuelas privadas afiliadas a la SECTI se deberán consultar en la página web https://becas.edugem.gob.mx/resultados/consulta_resultados.php.

Aquellas personas que resulten beneficiarias deberán imprimir el dictamen de asignación de beca, en el mismo periodo de consulta de resultados (26 al 30 de octubre de 2026), para entregarlo a la institución donde realizan sus estudios.

De no imprimir el comprobante, los beneficiarios perderán su derecho a la beca.

Requisitos y paso a paso para consultar los resultados de la Beca para Escuelas Particulares

Para hacer la consulta en la página web de la del Programa Becas de Exención EDOMEX 2026 de la Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología (SECTI) el solicitante deberá tener a la mano los siguientes requisitos:

Número de folio que le asignó el sistema al momento de hacer la solicitud.

CURP

Una vez que haya identificado esta información deberá ingresar a la página https://becas.edugem.gob.mx/resultados/consulta_resultados.php, y posteriormente colocar los datos antes descritos para finalmente dar clic en la opción "continuar".

El resultado de la solicitud se arrojará al interesado, quien deberá imprimir el comprobante para hacer válido el apoyo.



