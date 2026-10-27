Educación

¿Cómo Consultar los Resultados de la Beca Escuelas Particulares 2026? Requisitos y Link SECTI

La beca consiste en la exención total o parcial de la colegiatura durante el numero de meses que incluyan las colegiaturas del ciclo escolar 2026-2027.

Niños en Salón de Clases. Becas Escuelas Particulares 2026.La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con un programa de Becas para Escuelas Particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (Subsistema Estatal). Foto: Cuartoscuro.
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