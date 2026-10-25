Educación

¿Hay Clases Mañana Lunes 26 de Octubre? Este Día la SEP Suspende Actividades para Alumnos

Se acerca uno de los puentes más esperados del año, porque atraviesa las festividades de Halloween y Día de Muertos; conoce si los días de asueto comienzan desde este lunes

Mamá e hija se despiden, abrigadas, al ingresar a las clasesLas clases se suspenderán en el calendario SEP esta semana del 26 al 30 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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