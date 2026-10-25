¿Hay Clases Mañana Lunes 26 de Octubre? Este Día la SEP Suspende Actividades para Alumnos

Una de las temporadas más esperadas del año está a la vuelta de la esquina, pero no solo por las celebraciones, fiestas y tradiciones que implica, sino también porque significa una pausa en la rutina, un merecido descanso. Por ello, si tienes dudas desde cuándo comienzan los días de asueto, en N+ te contamos si hay clases este lunes 26 de octubre 2026.

Como debes saber, el mes de noviembre inicia con la época del año en la que las festividades son protagonistas, por lo que, en esta última semana del mes, comienzan a surgir las preguntas sobre las fechas en las que se suspenden las actividades escolares o los días inhábiles para todos los trabajadores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Afectaciones por Frente Frío Número 2 en Veracruz: Municipios sin Clases

Aunado al contexto del calendario cívico-festivo, en días pasados se han registrado cambios en las actividades escolares a nivel regional debido a las condiciones climáticas, que han derivado en la suspensión de clases como medida de protección de las infancias y de la comunidad escolar en general.

¿Hay clases mañana 26 de octubre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 26 de octubre 2026 sí hay clases a nivel nacional. Esta fecha, además, marca el regreso a las aulas para comunidades en el estado de Veracruz, donde se suspendieron actividades presenciales el pasado viernes 23.

Cabe señalar que hasta el momento, en ningún municipio o estado se ha informado que no habrá clases mañana debido a los efectos del clima, aunque los anuncios oficiales pueden emitirse a lo largo de la tarde de este domingo, por lo que te recomendamos mantenerte al tanto de las actualizaciones.

Para este lunes, se esperan chubascos y lluvias fuertes en gran parte de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en sus costas. Esto debido a la interacción, en el territorio nacional, entre el huracán Vance, una vaguada, canales de baja presión en el norte y sureste del país y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe.

¿Cuándo se suspenden clases del lunes 26 al viernes 30 de octubre 2026?

El día que se suspenden las actividades académicas para los estudiantes es el viernes 30 de octubre, debido a la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Cabe señalar que dicha fecha marca el inicio del megapuente de Día de Muertos, que se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, cuando hay suspensión de labores docentes. Por ello, las clases se reaudan el martes 3 de noviembre.

Cabe recordar que el 2 de noviembre no es un día festivo oficial marcado en la Ley Federal del Trabajo, por lo cual es una fecha laborable y no hay pago extra.