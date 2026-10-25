Partidos de NFL Hoy En Vivo Gratis: Estos Juegos de la Semana 7 Van por Canal 5 y TV Abierta
Para que no te los pierdas, consulta qué partidos de la NFL hoy se transmitirán en Canal 5 y 9 en vivo como parte de la Semana 7
Escucha este artículo
Para que no te los pierdas, consulta qué partidos de la NFL hoy se transmitirán en Canal 5 y 9 en vivo como parte de la Semana 7
Escucha este artículo
Llega otro domingo lleno de futbol americano y si buscas dónde ver la NFL hoy gratis, acá te decimos qué partidos de la Semana 7 van por TV Abierta y Canal 5 en vivo para que no te pierdas las acciones del emparrillado.
Los New England Patriots y los Chicago Bears abrieron la séptima jornada de la Liga de futbol americano, y fue el equipo liderado por Caleb Williams que se alzó con la victoria para ponerse con un récord de 5-2 en la temporada.
El resto de la Semana 7 se jugará el domingo 25 y lunes 26 de octubre con juegos de alto impacto que prometen emocionar a todos los aficionados de la NFL. Estos son los horarios en México de los partidos:
Steelers vs Saints. Domingo 25 de octubre a las 7:30 horas (Se juega en Francia).
49ers vs Falcons. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.
Bengals vs Ravens. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.
Buccaneers vs Panthers. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.
Giants vs Texans. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.
Colts vs Vikings. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.
Dolphins vs Jets. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.
Browns vs Titans. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.
Broncos vs Cardinals. Domingo 25 de octubre a las 14:05 horas.
Packers vs Lions. Domingo 25 de octubre a las 14:25 horas.
Rams vs Raiders. Domingo 25 de octubre a las 14:25 horas.
Chiefs vs Seahawks. Domingo 25 de octubre a las 18:20 horas.
Cowboys vs Eagles. Lunes 26 de octubre a las 18:15 horas.
Los fans mexicanos podrán ver dos en TV Abierta, es decir que pasarán en el Nueve y Canal 5 en vivo gratis. Los juegos de la NFL hoy en vivo que van completamente gratis son los siguientes:
Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens: Transmisión por Canal 9.
Green Bay Packers vs Detroit Lions: Transmisión por Canal 5.
La cobertura de este domingo iniciará desde las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Nueve con el juego de Bengals vs Ravens, y continuará a las 2 de la tarde con la transmisión del Packers-Lions.
Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P— NMás (@nmas) Cargando...
Ambos partidos de la NFL gratis contarán con los mejores comentaristas del futbol americano en Televisa, como lo son Antonio de Valdés y Enrique Burak.
Si no tienes una televisión cerca, podrás ver los juegos de NFL hoy en vivo online desde tu celular, computadora o tablet a través de ViX. Aquí te dejamos los links de la transmisión:
De igual forma en ViX se transmitirá Blitz, programa en el que puedes seguir los momentos más importantes, jugadas clave y anotaciones de los partidos de la NFL de la jornada dominical.
Aquí podrás seguir todos los resultados y marcadores de los partidos de la NFL de la Semana 7 que se han jugado hasta el momento y que se disputarán hoy domingo 25 de octubre 2026:
Patriots 24-30 Bears.
Steelers 16-10 Saints.
PPP