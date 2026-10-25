Partidos de NFL Hoy En Vivo Gratis: Estos Juegos de la Semana 7 Van por Canal 5 y TV Abierta

Llega otro domingo lleno de futbol americano y si buscas dónde ver la NFL hoy gratis, acá te decimos qué partidos de la Semana 7 van por TV Abierta y Canal 5 en vivo para que no te pierdas las acciones del emparrillado.

Los New England Patriots y los Chicago Bears abrieron la séptima jornada de la Liga de futbol americano, y fue el equipo liderado por Caleb Williams que se alzó con la victoria para ponerse con un récord de 5-2 en la temporada.

Partidos de la NFL Hoy: Horarios en México

El resto de la Semana 7 se jugará el domingo 25 y lunes 26 de octubre con juegos de alto impacto que prometen emocionar a todos los aficionados de la NFL. Estos son los horarios en México de los partidos:

Steelers vs Saints. Domingo 25 de octubre a las 7:30 horas (Se juega en Francia).

49ers vs Falcons. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Bengals vs Ravens. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Buccaneers vs Panthers. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Giants vs Texans. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Colts vs Vikings. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Dolphins vs Jets. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Browns vs Titans. Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Broncos vs Cardinals. Domingo 25 de octubre a las 14:05 horas.

Packers vs Lions. Domingo 25 de octubre a las 14:25 horas.

Rams vs Raiders. Domingo 25 de octubre a las 14:25 horas.

Chiefs vs Seahawks. Domingo 25 de octubre a las 18:20 horas.

Cowboys vs Eagles. Lunes 26 de octubre a las 18:15 horas.

¿Dónde ver partidos de la NFL hoy en vivo gratis?

Los fans mexicanos podrán ver dos en TV Abierta, es decir que pasarán en el Nueve y Canal 5 en vivo gratis. Los juegos de la NFL hoy en vivo que van completamente gratis son los siguientes:

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens: Transmisión por Canal 9.

Green Bay Packers vs Detroit Lions: Transmisión por Canal 5.

La cobertura de este domingo iniciará desde las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Nueve con el juego de Bengals vs Ravens, y continuará a las 2 de la tarde con la transmisión del Packers-Lions.

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Ambos partidos de la NFL gratis contarán con los mejores comentaristas del futbol americano en Televisa, como lo son Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Transmisión online de los partidos de la NFL hoy

Si no tienes una televisión cerca, podrás ver los juegos de NFL hoy en vivo online desde tu celular, computadora o tablet a través de ViX. Aquí te dejamos los links de la transmisión:

De igual forma en ViX se transmitirá Blitz, programa en el que puedes seguir los momentos más importantes, jugadas clave y anotaciones de los partidos de la NFL de la jornada dominical.

Resultados NFL hoy al momento

Aquí podrás seguir todos los resultados y marcadores de los partidos de la NFL de la Semana 7 que se han jugado hasta el momento y que se disputarán hoy domingo 25 de octubre 2026:

Patriots 24-30 Bears.

Steelers 16-10 Saints.

PPP