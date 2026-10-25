Internacional

Detienen a 1,300 Personas Tras Protestas en Francia que Dejaron Más Saqueos

El balance aún es provisional e incluye 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos; la autoridad reiteró que grupos radicales de extrema izquierda intentaron dañar a civiles

FranciaLa autoridad subrayó que grupos radicales de extrema izquierda intentaron atacar a las fuerzas de seguridad y causar daños a personas. Foto: Reuters.

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