Internacional

Nueva Jornada de Violencia Durante Protestas en Francia y España

Se registraron enfrentamientos en París y Marsella al caer la noche; en Barcelona se reportó la quema de contenedores

Protestas en Francia hoyProtestas en Francia la noche de este sábado. Foto: Reuters
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