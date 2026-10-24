Pronóstico del tiempo

Trayectoria Huracán Vance: Ciclón Se Ubica Frente a las Costas de Guerrero y Michoacán | Mapa

El ciclón se localiza a 555 kilómetros al suroeste de Acapulco, con vientos sostenidos de 165 km/h y oleaje de hasta cuatro metros en costas del Pacífico

Ojo del huracán Vance.Ojo del huracán Vance. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+