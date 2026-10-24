Trayectoria Huracán Vance: Ciclón Se Ubica Frente a las Costas de Guerrero y Michoacán | Mapa

La trayectoria del huracán Vance que se ha debilitado a categoría 1, se dirige hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora, mientras su centro se localiza a 555 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 690 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La tarde de este sábado 24 de octubre de 2026, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó la reducción en la velocidad de sus vientos.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Vance?

La circulación del huracán favorecerá lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en las siguientes zonas:

Guerrero: suroeste del estado.

Michoacán: zona centro y costa.

Colima: distintas regiones de la entidad.

Jalisco: oeste y suroeste.

Además, se pronostican intervalos de chubascos, de entre 5 y 25 milímetros, en Oaxaca.

¿Cómo estará el oleaje en las costas?

Conagua prevé vientos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán.

En los litorales de Jalisco y Colima se esperan olas de entre 2 y 3 metros de altura.

Las autoridades exhortaron a la población de las entidades mencionadas a extremar precauciones ante las lluvias, los vientos y el oleaje elevado. También pidieron atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado, incluidas las recomendaciones para la navegación marítima. Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana invitó a la población a mantenerse informada.

Mapa del huracán Vance hoy