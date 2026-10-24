Publican Nuevo Apoyo para Mujeres Bienestar de 18 a 59 Años: Qué Dan y Cómo Hacer Registro 2026

Mientras miles de beneficiarias esperan con ansias la llegada del quinto pago de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, un nuevo apoyo fue anunciado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, por eso acá te decimos qué dan y cómo hacer el registro a partir de octubre 2026.

Para que las personas no tengan la preocupación de saber si les llega su pago o no este mes, en una nota ya les dijimos cómo saber cuándo depositan lo de Mujeres con Bienestar en octubre 2026 y quiénes serán las primeras en cobrar su apoyo de 2,500 pesos en su tarjeta.

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¿Qué beneficio da el nuevo apoyo para Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años?

A través de sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Bienestar Edomex anunció que el nuevo apoyo que se le brinda a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar es el acceso al servicio de WhatsApp y telefonía con internet gratis, una herramienta que les va a permitir mantenerse comunicadas en todo momento.

El principal requisito para acceder al internet Mujeres con Bienestar es ser beneficiaria activa del programa social, pues quienes ya hayan cumplido su ciclo o recién fueron dadas de baja, ya no van a poder acceder a esta ayuda.

¿Cómo hacer registro Mujeres con Bienestar en octubre 2026?

De acuerdo con información de la propia Secretaría de Bienestar del Estado de México, las beneficiarias deben descargar la app de telefonía desde la página oficial de mujeresconbienestar.gob.mx; después tienen que hacer su registro, el cual es totalmente gratis; llenar todos los datos que les pida la aplicación y listo.

Hasta la última edición de esta nota, el banner para descargar la app de telefonía e internet gratis de Mujeres con Bienestar 2026 aún no está disponible en la página del programa, pero se espera que durante las próximas horas ya sea visible, para que las beneficiarias disfruten de este gran beneficio en el Edomex. De forma extra oficial se rumora que dicha opción va a estar disponible a partir del lunes 26 de octubre.

AO