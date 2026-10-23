Link de Asamblea de Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo Participar para Asegurar un Registro Exitoso?

Este viernes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realizará una asamblea informativa virtual para el registro de la Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026, y acá te traemos el link y cómo puedes participar en esta sesión.

Las inscripciones del apoyo económico para estudiantes están muy cerca de iniciar, por lo que los padres de familia deben prepararse para hacer la solicitud, ya que el periodo de incorporaciones solo estará abierto dos semanas, del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Para que nadie se quede fuera, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar realizó asambleas en las escuelas en diferentes estados para que los padres de familia sepan cómo hacer el registro.

Sin embargo aquellos que por alguna razón no pudieron asistir o que tienen dudas, tendrán oportunidad de ser parte de una sesión virtual en la que estará el coordinador nacional, Julio León, y los servidores de la educación de todas las entidades del país para responder las preguntas.

Link de la asamblea virtual de Beca Rita Cetina 2026

La sesión informativa, que se realizará este viernes 23 de octubre a las 7 de la noche en el centro de México, se transmitirá en vivo en la página oficial de Facebook de Julio León. Este es el enlace: www.facebook.com/JulioLeonT

"¿Por qué a las 07:00 y por qué en viernes? Creemos que a esa hora ya van a estar en casa y desde su celular, desde la comodidad de su hogar, van a poder tomar esta asamblea virtual", dijo el coordinador nacional de Becas Bienestar.

¿Cómo participar en la asamblea de Beca Rita Cetina?

Si tienes alguna pregunta o duda sobre el registro para estudiantes de primaria y secundaria, lo primero que debes hacer es conectarte al live que transmitirá el coordinador nacional, Julio León, en su página de Facebook.

Ahí con tu sesión iniciada, podrás participar en la sesión virtual escribiendo un comentario con tu pregunta o duda, de la siguiente manera:

Escribe tu estado, municipio y la duda o pregunta que tienes.

Tu comentario será respondido por el servidor de la educación de tu entidad o localidad más cercana y te orientará para tener un registro exitoso de la Beca Rita Cetina Primaria o Secundaria 2026.

"La mecánica será igual que el año pasado, muy sencilla: van a poner en el comentario el estado, el municipio y la inquietud, para que un servidor cercano a quien está consultando le pueda dar seguimiento a esta duda y podamos llevarlo hasta resolver su registro y pueda tener la beca su hija o su hijo", explicó Julio León en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 19 de octubre.

PPP