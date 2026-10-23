Programas sociales

Link de Asamblea de Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo Participar para Asegurar un Registro Exitoso?

Conoce cómo será la dinámica de la asamblea informativa virtual para el registro de la Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026

Cómo Participar en la Asamblea de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria 2026En la asamblea virtual estará el coordinador nacional y los servidores de la educación de todo el país. Foto: Julio León
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+