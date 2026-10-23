Lluvia Da Tregua a la CDMX, pero Ahora Viene Más Frío: Pronóstico del Clima Mañana Sábado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó lluvias para mañana sábado en la Ciudad de México (CDMX), pero advirtió que ahora el clima frío afectará a la capital mexicana.

Ante ello, aquí te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo previsto para el 24 de octubre en la CDMX, para que tomes previsiones y cuides tu salud.

Y es que los frentes fríos y las masas de aire que los impulsan comenzaron a llegar al país.

Actualmente, el sistema frontal número 3 se encuentra en el norte del país, mientras que la masa de aire frío que impulsó al frente 2 sigue generando ambiente frío a fresco en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sábado congelado en CDMX

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el organismo informó que mañana en la mañana habrá en la CDMX cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, descartó lluvias, pero alertó sobre una temperatura mínima de 12 a 14 grados centígrados durante el sábado.

Adicionalmente, pronosticó viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina indicó en su reporte más reciente que “la madrugada del sábado será muy fría en partes altas del sur y poniente de la CDMX”, por lo que recomendó a la ciudadanía estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.

Más tarde, activó la alerta amarrilla por el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado, en partes altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco..

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Recomendaciones ante bajas temperaturas

En redes sociales, la dependencia recomendó a la ciudadanía abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca en caso de temperaturas bajas.

También aconsejó evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Según los pronósticos, este fin de semana el frente frío 3 adquirirá características de estacionario en el norte del país, donde interaccionará con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en esa región.

Mientras que la masa de aire frío que impulsó al frente 2 modificará sus características térmicas a partir del sábado.

SPB