Homicidios

Procesan a Sujeto por Feminicidio de Carla Damaris en Puebla; Ella Murió Quemada

La mujer falleció luego de permanecer ocho días en un hospital tras la agresión ocurrida en el fraccionamiento Mayorazgo II de Tehuacán

Fernando 'N' vinculado a proceso por feminicidio de Carla Damaris en Puebla.Fernando 'N' vinculado a proceso por feminicidio ocurrido en Tehuacán. Foto: FGE Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Avances en el caso de feminicidio de Carla Damaris en Puebla: Fernando 'N' vinculado a proceso tras ser detenido. La víctima sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+