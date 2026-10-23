Procesan a Sujeto por Feminicidio de Carla Damaris en Puebla; Ella Murió Quemada

Gracias a la vinculación a proceso de Fernando 'N', se acerca la justicia por el feminicidio de Carla Damaris ocurrido en el fraccionamiento Mayorazgo II del municipio de Tehuacán, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer a través de una rueda prensa, los avances sobre el caso que dejó sin vida a una mujer de 35 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones obtenidas, Carla Damaris quedó severamente lesionada luego de ser agredida con fuego al interior de su domicilio; posterior al ataque fue trasladada al Hospital General de Tehuacán.

Debido a la gravedad de sus heridas -tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo- tuvo que ser trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia en la ciudad de Puebla.

sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser ingresada a un hospital especializado de la ciudad de Puebla.

Luego de permanecer ocho días en agonía, la víctima falleció el 17 de agosto de 2026, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicio las indagatorias por el feminicidio.

Fernando 'N' fue señalado directamente como el presunto responsable luego de una denuncia realizada por parte de los familiares de la occisa, no obstante, permaneció prófugo durante varias semanas.