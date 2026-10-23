Día de Muertos en Tlaquepaque 2026: Actividades, Fechas y Horarios

El Día de Muertos está cada vez más cerca y Tlaquepaque, Jalisco, se prepara para celebrar esta tradición con diversas actividades. Los festejos comenzarán el próximo 25 de octubre con un gran desfile inaugural.

De acuerdo con las autoridades, el recorrido iniciará a las 7:00 de la noche en la Pila Seca. Además, a partir del domingo, los visitantes podrán disfrutar de los tradicionales altares de muertos, que estarán instalados sobre la calle Hidalgo y en la zona de El Refugio.

Mientras que en la plaza principal de San Martín de las Flores se prevén otras actividades que arrancarán desde el 31 de octubre. Algunas de estas son: pinta caritas, pintura en vivo, gala folclórica, instalación del camino de las animas y galas musicales.

También habrá una carrera con causa el miércoles 28 de octubre, que tendrá como punto de partida la avenida Revolución, hasta llegar a la Presidencia Municipal. Las y los participantes irán maquillados como catrinas y catrines.

Pero eso no es todo, ya que un día antes, se prevé la rodada de los espíritus. Esta iniciará en Plaza de la Bandera y finalizará también en la Presidencia Municipal; los participantes podrán ir caracterizados.