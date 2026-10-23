Sociedad

Día de Muertos en Tlaquepaque 2026: Actividades, Fechas y Horarios

Cada evento es totalmente gratuito y apto para todas las edades, incluso habrá concursos donde se busca mantener vivas las tradiciones mexicanas

Día de Muertos TlaquepaqueTlaquepaque ofrecerá al público una gran variedad de actividades. Foto: Gobierno de Tlaquepaque

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Tlaquepaque celebra el Día de Muertos con eventos gratuitos: desfiles, altares y concursos.

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