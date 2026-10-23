Sociedad

Siapa Habilita Línea Para Reportar Desabasto y Mala Calidad del Agua en Guadalajara

Pese al calendario de tandeos, hay varias colonias que han manifestado la falta de agua desde hace días

agua suciaLos problemas de agua persisten en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: N+

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Guadalajara enfrenta desabasto de agua. Siapa habilita línea para reportar problemas de calidad y suministro.

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