Siapa Habilita Línea Para Reportar Desabasto y Mala Calidad del Agua en Guadalajara

Autoridades habilitaron una herramienta para reportar la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara y la falta del suministro.

El Siapa, en conjunto con Guadalajara y Zapopan, habilitó una herramienta llamada siapabot, donde los ciudadanos podrán reportar el desabasto de agua a través de la línea telefónica 3351 64 44 40. El tiempo de respuesta actual es de 12 a 15 horas.

“Las y los usuarios podrán realizar consultas y registrar reportes sobre la falta de agua o problemas con su calidad, dos de las principales preocupaciones que hoy nos expresa la ciudadanía. Cada reporte nos ayudará a identificar dónde se necesita mayor atención”, explicó Luis Barboza Niño, Director General de la Comisión Estatal del Agua.

Con esta herramienta se buscan reducir los tiempos e identificar con mayor facilidad las zonas con problemas de calidad y suministro de agua.

Cabe mencionar que el Siapa ha recibido mil 492 solicitudes de pipas de agua en colonias afectadas por el esquema de tandeos, principalmente en zonas altas, como Huentitán, en Guadalajara y El Fortín, en Zapopan.

El director general del organismo señaló que las seis pipas con las que cuenta el Siapa han priorizado la atención a hospitales y escuelas.

Por su parte, la Comisión Estatal del Agua tiene desplegadas otras 16 pipas, mientras que los municipios también cuentan con unidades y cisternas para apoyar el suministro de agua.