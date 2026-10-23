Revisan Casas y Recomiendan Evacuaciones Preventivas tras Rachel en Maneadero, Ensenada

La Coordinación Estatal de Protección Civil continúa con las revisiones técnicas de viviendas en la zona de Maneadero, en Ensenada, para identificar riesgos estructurales y determinar si es necesario recomendar evacuaciones preventivas tras las recientes afectaciones meteorológicas.

Como parte de las acciones para regresar a la normalidad después del paso de la tormenta postropical Rachel, el personal realiza verificaciones y coloca etiquetas en inmuebles, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias que habitan en las zonas afectadas.

El Gobierno de Baja California informó que mantiene habilitados refugios temporales para las personas cuyas viviendas presenten algún nivel de riesgo y requieran un lugar seguro mientras se determina su situación.

Para recibir orientación, conocer cuáles refugios permanecen activos y consultar su disponibilidad, la población puede comunicarse al 686 245 7691.

Protección Civil también exhortó a reportar cualquier emergencia al número 911 y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades durante las evaluaciones de los inmuebles.

APG