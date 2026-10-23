Sociedad

Revisan Casas y Recomiendan Evacuaciones Preventivas tras Rachel en Maneadero, Ensenada

Autoridades realizan verificaciones y coloca etiquetas en inmuebles de zonas afectadas

Revisan Casas y Recomiendan Evacuaciones Preventivas tras Rachel en Maneadero, EnsenadaRevisan Casas y Recomiendan Evacuaciones Preventivas tras Rachel en Maneadero, Ensenada | Foto: Gobierno de Ensenada

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