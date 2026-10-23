JAD Anuncia Suspensión de Agua Potable en Matamoros: Estas son las Colonias Afectadas

Este fin de semana se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad de Matamoros, debido a trabajos que realizará la Junta de Aguas y Drenaje sobre la avenida 12 de marzo.
Las labores obligarán a detener temporalmente la operación de la Planta Potabilizadora número dos, por lo que la suspensión está programada para iniciar a las diez de la noche del sábado 24 de octubre y concluir a las nueve de la mañana del domingo 25.
La Junta de Aguas y Drenaje dio a conocer la lista de colonias afectadas; entre ellas se encuentran:
Expofiesta Oriente
Hacienda del Puente
Misiones
Jardines de San Felipe
Sección 16
Valle Alto
¿Cuáles son las recomendaciones para almacenar agua potable?
Llenar recipientes limpios, como cubetas, tambos o botellas, para cubrir las necesidades básicas durante el corte.
Tapar bien los contenedores para evitar la contaminación del agua.
Utilizar el agua almacenada con moderación, priorizando la higiene, la preparación de alimentos y el consumo humano.
Si se cuenta con tinaco o cisterna, verificar que estén llenos antes del corte.
Cuando se reanude el servicio, dejar correr el agua durante unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si presenta turbiedad al inicio.