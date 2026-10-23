Sociedad

JAD Anuncia Suspensión de Agua Potable en Matamoros: Estas son las Colonias Afectadas

Las labores obligarán a detener temporalmente la operación de la Planta Potabilizadora número dos, por lo que la suspensión está programada para iniciar a las diez de la noche

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JAD anuncia corte de agua en Matamoros: la Planta Potabilizadora 2 se detendrá temporalmente. Afectará colonias como Expofiesta Oriente y Valle Alto.

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