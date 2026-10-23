JAD Anuncia Suspensión de Agua Potable en Matamoros: Estas son las Colonias Afectadas

Este fin de semana se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad de Matamoros, debido a trabajos que realizará la Junta de Aguas y Drenaje sobre la avenida 12 de marzo.

Las labores obligarán a detener temporalmente la operación de la Planta Potabilizadora número dos, por lo que la suspensión está programada para iniciar a las diez de la noche del sábado 24 de octubre y concluir a las nueve de la mañana del domingo 25.

La Junta de Aguas y Drenaje dio a conocer la lista de colonias afectadas; entre ellas se encuentran:

Expofiesta Oriente

Hacienda del Puente

Misiones

Jardines de San Felipe

Sección 16

Valle Alto

¿Cuáles son las recomendaciones para almacenar agua potable?