Seguridad

Rescatan a Hombre que Presuntamente fue Extorsionado en Villaldama, NL

El sujeto fue localizado luego de que se reportara una presunta privación de la libertad en Sabinas Hidalgo

Rescatan a hombreEl sujeto fue rescatado por elementos de seguridad. Foto: Fuerza Civil

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