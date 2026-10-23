Rescatan a Hombre que Presuntamente fue Extorsionado en Villaldama, NL

Autoridades de Fuerza Civil rescataron a dos hombres que era presuntamente víctimas de una extorsión virtual. Los sujetos fueron localizados en el municipio de Villaldama, Nuevo León.

Este rescate ocurrió luego de que una persona denunciara de manera anónima una presunta privación ilegal de la libertad de un conductor que había salido desde Salinas Victoria y se dirigía a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Autoridades de seguridad de inmediato realizaron un despliegue para tratar de localizar a las víctimas, quienes viajaban en un vehículo de color rojo.

Fue en un filtro de seguridad instalado en el municipio de Villaldama donde uno de los hombres fue localizado. El sujeto explicó a los elementos de Fuerza Civil que era víctima de una extorsión virtual y que viajaba con otra persona, a quien había dejado en una brecha cercana.

Los elementos de inmediato comenzaron la búsqueda de la segunda persona. Metros atrás el hombre fue localizado, por lo que de inmediato fue resguardado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce como habría ocurrido la extorsión, por lo que se espera que sea durante los próximos días que se revelen más detalles al respecto. Los sujetos fueron interrogados por elementos de investigación para determinar como sucedieron los hechos.