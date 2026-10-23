Decomisan Más de 600 Playeras de Futbol 'Piratas' en Negocios en Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo el decomiso de más de 600 playeras de varios equipos de futbol, las cuales eran comercializadas en seis locales ubicados en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

El cateo ocurrió luego de que una marca registrada presentara una denuncia por la presunta venta de prendas que no contaban con autorización para su comercialización.

Los establecimientos inspeccionados se encontraban en los municipios de San Nicolás de los Garza, Monterrey, Juárez y Guadalupe. En San Nicolás, los cateos se realizaron en las colonias Residencial Santa Fe y Valle de las Alamedas, mientras que en Guadalupe se llevaron a cabo en Rincón de la Sierra y la colonia Centro.

En Monterrey, las revisiones se llevaron a cabo en Paseo del Prado, Residencial Puerta de Hierro y la colonia Mitras Centro. Durante los operativos fueron aseguradas 606 prendas de vestir, además de 11 mil 520 pesos en efectivo, cuatro equipos de cómputo, cinco terminales de pago y documentación diversa.

Las prendas y los demás artículos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades federales, que continuarán con las investigaciones para determinar si se cometió un delito por la venta de productos sin autorización de una marca registrada. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.