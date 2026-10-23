Seguridad

Decomisan Más de 600 Playeras de Futbol 'Piratas' en Negocios en Nuevo León

Los artículos deportivos eran comercializados de manera ilegal en locales ubicados en el Área Metropolitana de Monterrey

Playeras decomisadasMás de 600 playeras eran vendidas de manera ilegal. Foto: FGR

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