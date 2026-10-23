Sociedad

Con Bloqueos, Protestan por Falta de Agua en Guadalajara y Zapopan Este Viernes

Vecinos convocaron a marchas y bloqueos este viernes en avenida Guadalupe y Periférico, el sábado en avenida Javier Mina y el domingo en el Parque Rojo

Manifestación para exigir agua limpia.Manifestación para exigir agua limpia. Foto: N+

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Las protestas buscan exigir el restablecimiento del suministro de agua y respuestas de las autoridades ante el desabasto en varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara

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