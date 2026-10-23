Con Bloqueos, Protestan por Falta de Agua en Guadalajara y Zapopan Este Viernes

Habitantes de Zapopan y Guadalajara llevan a cabo bloqueos viales este viernes 23 de octubre en el cruce de avenida Guadalupe y Periférico. Se esperan otras manifestaciones el siguiente sábado 24 de octubre, además de actividades el domingo en el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo.

El Movimiento Colonias Unidas por el Agua llamó a los habitantes de las zonas afectadas a acudir con pancartas y anticipó un posible cierre de la circulación en ambos sentidos.

Los organizadores aseguran que algunas colonias acumulan dos semanas sin agua y denuncian que los esquemas de distribución no se han cumplido. La movilización podría provocar complicaciones viales en la zona.

Para el sábado 24 de octubre, vecinos de las colonias Oblatos, San Andrés, Talpita y zonas aledañas convocaron a una nueva manifestación a las 12:00 horas, con un posible cierre de avenida Javier Mina, en Guadalajara. Los habitantes aseguran que llevan alrededor de 15 días sin agua y responsabilizan al Gobierno estatal y al SIAPA por la falta de suministro, por lo que exigen una solución a las interrupciones del servicio.

Las movilizaciones continuarán el domingo 25 de octubre con actividades en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, donde los ciudadanos mantendrán sus exigencias por el desabasto y también las denuncias por presuntos abusos policiales durante las protestas anteriores.