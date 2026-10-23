Siapa Ajustará Calendario de Tandeos de Agua Tras Quejas por Incumplimiento en Guadalajara

El Siapa informó que ajustarán el calendario de tandeos, ya que han registrado quejas por desabasto e incumplimiento de la calendarización.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general Siapa, informó que los ajustes se podrían realizar en un máximo de dos semanas. Además, reconoció que el 8.5% de las colonias han tenido falta de agua y que otras han padecido los tandeos en días no programados.

“Se están haciendo los ajustes internos en cada zona para cumplir el calendario; nosotros esperamos en un lapso no máximo a dos semanas hagamos un ajuste al proceso de los calendarios y a lo mejor hagamos un cambio de líneas en las gráficas de las dotaciones”, dijo Ismael Jáuregui Castañeda.

Por otra parte, el Siapa en conjunto con Guadalajara y Zapopan habilitó una herramienta para que la ciudadanía reporte el desabasto y mala calidad de agua. Se trata del Siapabot a través de la línea 3351 64 44 40.

Autoridades refirieron que el tiempo de respuesta actual es de 12 a 15 horas. Con esta herramienta se buscan reducir los tiempos e identificar con mayor facilidad las zonas con problemas de calidad y suministro de agua.