Sociedad

Siapa Ajustará Calendario de Tandeos de Agua Tras Quejas por Incumplimiento en Guadalajara

Se prevé que la nueva calendarización esté lista en un lapso no mayor a quince días

agua sucia en GDLAlgunas colonias lleva 20 días sin agua. Foto: N+

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El 8.5% de las colonias sin agua. Siapa promete ajustes en 2 semanas y lanza Siapabot para reportes rápidos.

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