¿A Qué Hora Inicia la Carrera de Botargas del Terror Mañana en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) organizó la Carrera de Botargas del Terror, un evento en el que personajes disfrazados recorrerán calles del Centro Histórico, cerca de la Alameda Central.

La actividad forma parte de las propuestas recreativas de octubre, con personajes caracterizados con motivos de Halloween y Día de Muertos.

La competencia está programada para iniciar a las 15:00 horas de este sábado 24 de octubre. De acuerdo con la convocatoria difundida por la SSC, el punto de salida se ubicará en el cruce de la calle López y avenida Juárez.

El recorrido se desarrollará en las inmediaciones de la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes. Los participantes saldrán de la intersección de calle López y avenida Juárez, avanzarán hacia la calle Revillagigedo y regresarán al punto de partida.

Por su ubicación, el circuito se encuentra en una zona de alta afluencia peatonal del Centro Histórico, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planea visitar el área durante la competencia.

La realización de la carrera podría ocasionar cortes temporales a la circulación en avenida Juárez, particularmente en el tramo comprendido entre las calles López y Revillagigedo.

Quienes tengan previsto transitar por esta zona deberán considerar posibles retrasos y consultar los avisos del Centro de Orientación Vial de la SSC antes de salir.

Como alternativas, se recomienda revisar las condiciones de circulación en calles cercanas y anticipar los traslados hacia Eje Central, Bucareli o Paseo de la Reforma, según el destino.

FBPT