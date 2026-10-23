Sociedad

¿A Qué Hora Inicia la Carrera de Botargas del Terror Mañana en CDMX?

La SSC capitalina realizará este sábado una competencia enfocada en Halloween y Día de Muertos en el Centro Histórico

Carrera de botargasEste sábado, será la Carrera de Botargas del Terror en la Ciudad de México. Foto: SSC CDMX

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