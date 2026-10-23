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Cristina Fernández Enfrenta Nuevo Juicio por Corrupción y la Acusación Incluye a su Hijo

La expresidenta argentina asegura que es víctima de una persecución de sectores políticos confabulados con la justicia para desterrarla de la arena política

Cristina Fernández, expresidenta de ArgentinaCristina Fernández, expresidenta de Argentina. Foto: Reuters | Archivo

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La justicia argentina investiga a Cristina Fernández y Máximo Kirchner por lavado de dinero a través de hoteles. ¿Cómo impactará esto en el panorama político?

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