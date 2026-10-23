Semáforo Rojo: ¿Hay Doble Hoy No Circula Sábado 24 de Octubre 2026 en CDMX y Edomex?

La mala calidad del aire en el Valle de México siempre es un factor de riesgo para que se active una nueva contingencia ambiental. Por ello, acá te decimos si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activará el Doble Hoy No Circula sabatino 24 de octubre de 2026, y cómo aplica la restricción en CDMX y Edomex en el cuarto sábado del mes.

Debido a las condiciones climáticas, se han presentado diferentes niveles de contaminación a lo largo de la semana, de ahí que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) esté alerta en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula mañana sábado para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Caída de un Objeto Metálico a las Vías del Metro de la CDMX Paralizó a la Línea 2

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 24 de octubre?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es buena en la mayoría de estaciones ubicadas en CDMX y Edomex, por lo que no existe riesgo para la población, de ahí que no haya condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 24 de octubre 2026.

Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores aumenten y tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Quiénes no circulan mañana 24 de octubre 2026? Calendario Sabatino

Si los niveles de contaminación se mantienen estables y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula se aplicará con normalidad y al ser el cuarto sábado del mes, estos carros tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

El horario del Hoy No Circula sabatino 24 de octubre comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

¿Qué carros sí pueden circular el sábado 24 de octubre?

Los autos exentos del programa CAMe Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

Además, en el cuarto sábado del mes sí pueden circular aquellos vehículos con holograma 1, cuyo último dígito numérico termina en NON, es decir 1, 3, 5, 7, 9. De igual forma, las motocicletas no tienen restricciones para transitar.

PPP