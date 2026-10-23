Movilidad

Semáforo Rojo: ¿Hay Doble Hoy No Circula Sábado 24 de Octubre 2026 en CDMX y Edomex?

Consulta si hay contingencia y qué carros no circulan mañana en CDMX y Edomex, por el programa sabatino de CAMe y Sedema

Checa si hay Doble el Hoy No Circula 24 de Octubre 2026El Doble Hoy No Circula afecta a más carros de lo habitual en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro
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