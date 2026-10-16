Mega Procesión de Catrinas 2026: Horario y Ruta del Desfile por Día de Muertos en CDMX

Con entereza, elegancia y ataviada con trajes coloridos, diseñados especialmente para moldear su estructura, la Catrina se hace presente en los rincones del país. Este personaje se ha convertido en la imagen más representativa del Día de Muertos en México a nivel internacional, por esta razón, se celebra con una Mega Procesión en CDMX.

“La Calavera Garbancera”, como es su nombre original, es una creación del artista José Guadalupe Posada. El caricaturista e ilustrador se inspiró en los “garbanceros”, como se le conocía a las personas indígenas que dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo ser europeos y renegando su origen, herencia y cultura.

La Catrina de Posadas no usa ropa, únicamente porta un sombrero, como una crítica a la pobreza en la que vivían los mexicanos. “En los huesos pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz", decía el también pintor hidrocálido.

Fue hasta 1947, cuando la calavera tuvo una modificación importante a cargo de Diego Rivera. El muralista le agregó el atuendo refinado con el que la mayoría la relacionamos en su mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”.

Debido al impacto cultural y de identidad que generó “La Catrina”, es uno de los símbolos más admirados. Además, es uno de los disfraces y maquillajes favoritos cuando se trata de representar a México, por ejemplo, en el Mundial 2026, muchas personas lo usaron junto a la camiseta tricolor.

Sin embargo, la caracterización cobra una fuerza importante durante la celebración de Día de Muertos, especialmente con la Mega Procesión de Catrinas. Este evento se creó en 2014 con la finalidad de revalorizar nuestras tradiciones ante la creciente popularidad del Halloween.

Foto: Cuartoscuro

La activista y gestora cultural, Jessica Esquivias, tuvo la idea de reunirse junto a otras personas para interpretar catrinas y dar un recorrido sobre Paseo de la Reforma. Todo comenzó con un pequeño contingente, pero con el paso de los años, la población se interesó por la apropiación de la tradición mexicana y del espacio público.

Ahora participan varios contingentes con temáticas que hacen especial todo el recorrido, así como marcas que se unen a la festividad. La Mega Procesión de las Catrinas 2026, se llevará a cabo este domingo 25 de octubre.

El desfile comenzará a las 18:30 horas en el Ángel de la Independencia, luego tomará Paseo de la Reforma y girará hacia Avenida Juárez. Después pasará la calle 5 de Mayo y concluirá en el Zócalo de CDMX.

Al tratarse de un evento gratuito y masivo, se recomienda a los asistentes acudir con anticipación, respetar las indicaciones del personal de seguridad, y poner especial atención a los menores, adultos mayores y personas con discapacidad que se unan al festejo.

EPP