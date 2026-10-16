Entretenimiento

Mega Procesión de Catrinas 2026: Horario y Ruta del Desfile por Día de Muertos en CDMX

Miles de catrinas y catrines se adueñarán de las principales vialidades de la ciudad con un recorrido especial

Las catrinas tomaran las principales calles de la CDMXFoto: Cuartoscuro
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