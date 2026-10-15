Desfile de Alebrijes 2026: Anuncian Cambios en Recorrido de Figuras Gigantes en CDMX

Los últimos meses del año representan la oportunidad de disfrutar al máximo de la cultura y tradiciones mexicanas en la Ciudad de México, por ello, se preparan actividades para todas las edades, y una de las más esperadas es el Desfile de Alebrijes 2026.

Los alebrijes son figuras que surgen de la imaginación popular y que se han ganado el cariño y reconocimiento internacional. Su origen se remonta a 1917, cuando Pedro Linares cayó enfermo y presentó una severa fiebre que le provocó alucinaciones.

Años después, en su taller ubicado en el barrio de la Merced Balbuena, con papel y engrudo se puso manos a la obra para dar vida a los animales con cuerpos y colores extraños que durante su enfermedad le decían “alebrije, alebrije”.

Con la finalidad de reconocer el trabajo que realizan los artesanos cartoneros, el Museo de Arte Popular (MAP), desde el 2007 lleva a cabo el desfile con piezas monumentales por las principales calles de la ciudad.

Para esta edición que será el sábado 17 de octubre a las 12:00 horas, se tiene contemplada la exhibición de 300 piezas elaboradas por artesanas y artesanos de 11 estados de la república. Además, al paso de las coloridas figuras se sumará la participación de bandas y agrupaciones musicales.

¿Cuáles son los cambios en el Desfile de Alebrijes 2026 CDMX?

Sin embargo, la Secretaría de Cultura de la CDMX confirmó algunas modificaciones en su recorrido. Lo anterior, porque en inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma se presentan manifestaciones sociales.

A través de un comunicado la Secretaría indicó que el Desfile iniciará a las 12:00 horas desde el Zócalo de CDMX. Luego recorrerá las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma. No obstante, ahora el final del recorrido será en la Fuente de la Diana Cazadora y no en el Ángel de la Independencia como estaba programado.

Otro de los aspectos que cambia, es la exhibición de los alebrijes. Debido a que la exposición estaba contemplada para el tramo del Ángel de la Independencia y la Estela de Luz. Sin embargo, ahora las piezas se instalarán únicamente sobre las aceras que rodean a la Fuente de la Diana; el público podrá admirarlas hasta el 8 de noviembre a las 20:00 horas.

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Al tratarse de un evento masivo, se pide a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores y elementos de seguridad para mantener el orden, y la protección civil de quienes acudan a disfrutar de la cultura mexicana.

EPP