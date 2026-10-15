Entretenimiento

Desfile de Alebrijes 2026: Anuncian Cambios en Recorrido de Figuras Gigantes en CDMX

Se prevé que en el recorrido participen alrededor de 300 alebrijes monumentales elaborados por artesanos y artesanas

Los alebrijes llenarán de color las calles de CDMX en un desfile especialFoto: Cuartoscuro
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