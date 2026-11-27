Entre luces de colores, el olor a ponche y las vibrantes nochebuenas comienza una de las temporadas más esperadas del año, es decir, Navidad 2026. Con ella vienen eventos culturales y de entretenimiento para darle a nuestros seres queridos el mejor regalo: recuerdos bonitos y tiempo de calidad. En N+ te decimos donde son las funciones gratis del Cascanueces en CDMX.

El Cascanueces se convirtió en un símbolo navideño por la mezcla de tradición alemana de buena suerte, ya que según la costumbre al regalar un cascanueces estás deseando prosperidad en el hogar de la persona que lo recibe. Además, representa fuerza y protección.

También influyó el éxito del cuento adaptado a ballet. La historia del escritor Ernst Hoffmann, se desarrolla durante una fiesta de Nochebuena, donde destaca un árbol iluminado, regalos, dulces y varios pasajes entrañables.

Por esta razón, las autoridades culturales han preparado funciones especiales y gratuitas para que las personas de todas las edades puedan sumergirse en el mundo mágico de El Cascanueces esta Navidad.

¿Cuándo y dónde son las funciones gratis del Cascanueces en CDMX?

Si quieres armar un plan diferente con tus personas favoritas, es momento para que de una vez alistes tu agenda. El Centro Nacional de las Artes (CENART), indicó que las funciones gratis de El Cascanueces en CDMX, estarán a cargo de la Academia de la Danza Mexicana.

Entonces, el público tendrá la oportunidad de ver el talento, disciplina, pasión y frescura de los jóvenes estudiantes en esta puesta en escena.

La obra está dirigida por Miriam González, por lo que el ballet está estructurado en dos actos. El libreto está basado en una adaptación de Alejandro Dumas al cuento de Hoffman.

Las funciones gratis de El Cascanueces en CDMX, se llevarán a cabo del 3 al 13 de diciembre. Los horarios son jueves y viernes a las 19:00 horas, mientras que los sábados y domingos las presentaciones serán a las 13:00 horas (excepto el 12 de diciembre).

Foto: Academia de la Danza Mexicana

¿Cómo llegar al CENART para ver El Cascanueces gratis?

Para ver El Cascanueces en CDMX, tienes que dirigirte al Teatro Raúl Flores Canelo, ubicado al interior del CENART. Se localiza en Avenida Río Churubusco y Calzada de Tlalpan en la alcaldía Coyoacán.

Su ubicación es bastante accesible para llegar por diferentes medios de transporte, incluido el público. Estas son todas las opciones:

Metro CDMX

Metro General Anaya (Línea 2)

Metro Ermita (Línea 2 - Azul y Línea 12 - Dorada)

Trolebús

Línea 7 (Ciudad Universitaria – Lomas Estrella / Tláhuac)

Línea 1 (Corredor Cero Emisiones Eje Central)

Autobuses y RTP (Corredores)

Diversas rutas de autobuses circulan por Calzada de Tlalpan en ambos sentidos y tienen parada frente al CENART. También puedes tomar alguna unidad que recorra Circuito Interior hacia el Aeropuerto

EPP