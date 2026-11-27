Una sorprendente imagen del árbol de Navidad en el municipio de Chignahuapan ha circulado en redes sociales, después de la entrada del Frente Frío número 8 a territorio poblano.

En distintas fotografías se aprecia la densa neblina en el pueblo mágico de la Sierra Norte de Puebla, que impide la visibilidad más allá del adorno navideño monumental.

En comentarios de usuarios en Facebook se llegó a decir que la imagen es falsa, y que fue generada con IA, pero en respuesta otras personas publicaron más fotos del zócalo del 'Pueblo de la Eterna Navidad', donde se aprecian los efectos de las bajas temperaturas.

Así luce el zócalo de Chignahuapan en Puebla por temporada invernal. Foto: Facebook Azuany Rojas y Elizabeth Bermudes

De acuerdo con el reporte de Protección Estatal, en la Sierra Norte de Puebla se esperan temperaturas mínimas de hasta 3 grados, y máxima de 15; derivado de la primera tormenta invernal se esperan precipitaciones y acumulación de agua de 30 mm, así como viento de 20 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones por ambiente fresco a frío durante este viernes con riesgo de heladas ligeras a moderadas, así como escarcha en las partes más altas de Sierra Norte, Valle Serdán y la región de la Angelópolis.

En próximas horas se esperan lluvias moderadas a fuertes sobre todas las regiones del estado. Estas lluvias podrían presentarse como chubascos, incluir actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Con información de N+

JAPR