Una lluvia intensa de apenas 15 minutos provocó encharcamientos e inundaciones en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla, principalmente en el zócalo, donde están instalados los puestos del corredor artesanal.

Comerciantes reportaron afectaciones en sus espacios de venta derivado a las anegaciones por lo que momentos después personal de Protección Civil acudió a la zona para revisar las condiciones y brindar atención a las artesanas y artesanos afectados, también se realizaron recorridos de supervisión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc emitió un comunicado respecto a la lluvia ocurrida el 24 de noviembre de 2026, en donde informó que se realizaron recorridos de supervisión y atención.

Además, mantendrán el acompañamiento a los comerciantes para proteger sus puestos y garantizar las actividades del corredor artesanal.

Por su parte, Protección Civil continuará con las revisiones y reforzará las medidas preventivas para reducir riesgos y favorecer que las actividades comerciales se desarrollen conforme a lo previsto.

Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento también sorprendieron a los habitantes de la ciudad de Puebla, provocando cambios en las condiciones del clima y un marcado descenso de temperatura.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones están relacionadas con el Frente Frío Número 8, cuya masa de aire ártico favorece las bajas temperaturas y las precipitaciones.

En Puebla, Protección Civil Estatal contempló vientos de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en distintas regiones de la entidad.

En el poniente de la ciudad se percibió una tormenta que afortunadamente dejó solo encharcamientos.

El pronóstico también advirtió lluvias de moderadas a intensas, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de árboles y afectaciones en vialidades.

Con información de N+

MCS