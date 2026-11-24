Pronostican Lluvia Moderada y Fuerte por Frente Frío 8 en Puebla
En próximas horas estas lluvias podrían presentarse como chubascos, incluir actividad eléctrica y posible caída de granizo
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Lluvias intensas, descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento son algunos de los efectos que continuará generando el Frente Frío número 8, por lo que Protección Civil nacional llamó a la población a no bajar la guardia.
Para este martes se pronostican precipitaciones puntuales intensas en distintas regiones de Puebla, así como en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
En la entidad poblana Protección Civil Estatal anunció el pronóstico de cambio en el ambiente, de templado a fresco durante este martes.
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Además se esperan lluvias moderadas a fuertes sobre la Sierra Negra y Valle Serdán, mientras que en las demás regiones del estado la precipitación será ligera y moderada.
En próximas horas estas lluvias podrían presentarse como chubascos, incluir actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las autoridades recomiendan tomar precuaciones, pues se estiman vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con componente noroeste y rachas de hasta 45 km/hr en la mayor parte del estado.
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Ante la saturación de los suelos por las lluvias de los últimos días, se recomienda evitar cruzar ríos y arroyos, extremar precauciones en carreteras y permanecer alerta ante posibles deslaves e inundaciones.
Las autoridades exhortan a mantenerse informados por canales oficiales y, ante cualquier situación de riesgo, buscar refugio en un lugar seguro.
Con información de N+
JAPR