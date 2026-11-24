Con el propósito de acercar servicios médicos y preventivos a la población, la Secretaría de Salud de Tamaulipas realizará ferias de la salud en los 12 distritos sanitarios del estado, del 26 de noviembre al 17 de diciembre.

El secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales, invitó a la ciudadanía a aprovechar los diferentes servicios que se ofrecerán durante estas jornadas, entre ellos revisiones médicas, vacunación y acciones de prevención.

Explicó que uno de los objetivos será promover el control de peso y talla en niñas y niños, además de realizar pruebas de Papanicolaou, principalmente en los municipios de Matamoros y Miguel Alemán.

Asimismo, se contemplan jornadas de vacunación y esterilización canina, así como acciones para reforzar los esquemas de inmunización entre la población.

El funcionario destacó que estas actividades buscan fortalecer la prevención y facilitar el acceso a servicios de salud en diferentes municipios de Tamaulipas.

¿Qué servicios ofrecerán y en qué municipios se realizarán las ferias de la salud?

Las jornadas contemplan distintos servicios de prevención y atención, entre ellos:

Control de peso y talla para niñas y niños.

Toma de muestras de Papanicolaou.

Aplicación de vacunas.

Esterilización canina.

Fortalecimiento de los esquemas de vacunación.

Las actividades se desarrollarán en los 12 distritos sanitarios de Tamaulipas entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre.

La Secretaría de Salud busca que estas ferias permitan a más familias acceder a servicios preventivos y detectar oportunamente posibles problemas de salud.