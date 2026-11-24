Una adolescente de 13 años resultó lesionada luego de que un automóvil fuera proyectado contra una motocicleta habilitada como puesto de elotes, durante un accidente vial registrado en la colonia Fernández, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, una camioneta color arena circulaba sobre la calle Pablo Gómez a exceso de velocidad, en una zona escolar, cuando antes de llegar a la calle Magneto impactó con su parte frontal izquierda a un vehículo color guinda.

Tras el choque, el automóvil salió proyectado contra la motocicleta utilizada como puesto de venta de elotes, donde se encontraba la menor, quien era estudiante de una secundaria del sector.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del accidente.

Las autoridades detuvieron al conductor de la camioneta hasta que cubra los daños ocasionados.

Por su parte, una unidad médica de URGE brindó atención a la adolescente, identificada con las iniciales B. F. S. H., y posteriormente la trasladó a recibir atención médica.

PT